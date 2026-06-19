黑雨粉嶺塌樹阻巴士 兩女乘客冒雨落車搬樹開路 「神奇女俠」霸氣現身 一句話親解神勇關鍵｜Juicy叮

香港近日天氣不穩，天文台昨天（18日）連發兩次黑色暴雨警告。黑雨下粉嶺橫風橫雨，一輛巴士前方有塌樹擋路，兩名女乘客無懼風雨，落車合力搬走樹幹開路。其中一名「神奇女俠」霸氣現身，一句話親解當刻的神勇關鍵。詳情見下圖及下文：

黑雨粉嶺塌樹阻巴士 兩女乘客冒雨落車搬樹開路 「神奇女俠」霸氣現身 一句話親解神勇關鍵逐張睇↓↓↓↓

冒雨搬樹為全車開路

短片在網上瘋傳，從巴士車頭拍攝的影片可見，當時正下著滂沱大雨，路中心橫亙著一棵被風雨吹斷的樹幹，阻擋巴士去路。兩名女乘客撐著傘果斷下車，合力將阻路的樹木拖到路邊，成功開路。

有好眼力的網民認出現場為「粉嶺景盛苑對出」，並熱心提醒：「唔好行出快線，以免有車突然加速，女士們要先保護自己的生命」。

「神奇女俠」大方回應

相信是其中一名搬樹的女乘客事後在社交平台 Threads 的留言區，大方解釋當刻的神勇關鍵，其溫柔而霸氣的回應，獲得全網激讚：

「......多謝拍片者！其實我嗰陣趕住去接小朋友放學～下層真係得唔夠10個嘅女人～同埋幾個中學生！ 我都明白佢哋都唔想濕咗對鞋，我有著水鞋！所以唔緊要啦😃😃 最緊要接到我個仔放學」。

網民激讚：撐起半邊天

片中兩位女乘客的義舉獲得全網讚賞，網民大讚兩人非常有行動力，是真正的港女典範：

• 「真👍🏻」

• 「香港女人真係好勁」；

• 「港女真係好有行動力！ 世一」；

• 「Wonder women（神奇女俠）😨 」；

• 「港女真係世一👍🏻👍🏻 撐起半邊天」；

• 「兩位女士真係好堅，好人有好報！」；

• 「堅！我試過呢種天又係拖樹，超重㗎！」；

• 「呢兩個女人要比好市民奬👍🏼👍🏼👍🏼 respect（尊敬）」。

資料來源：matt_cheng910＠Threads、chris168168168＠Threads

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