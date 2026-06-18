黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河｜Juicy叮

本港天氣持續不穩定，香港天文台在今日（18日）中午12時55分發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨，且雨勢可能持續。到下午2時過後，天文台表示，根據評估，黑色暴雨警告信號會至少維持至下午3時。

在上水，有街坊直擊區內行人隧道嚴重積水，水深及膝，深度堪比「游泳池」；與此同時，更有網民大晒家中門外一片泥水、黃流滾滾的慘況，無奈自嘲：「屋企門口變黃河！」詳情見下圖及下文：

黑雨突襲 上水行人隧道浸到似泳池 網民苦笑：屋企門口變黃河逐張睇↓↓↓↓

各區網民直擊紅雨及黑雨下的市面淹水情況。其中，有網民上載短片直擊上水有隧道水浸。片中可見，路人在隧道內正驚險地涉水而行。樓主驚呼留言指：「勁誇張，上水有行人隧道水浸到直頭好似泳池咁💦」，並熱心提醒「大家記得注意安全留喺室內」。

樓下慘變「沙灘」 入村唯一通道變河流

有網民在黑雨發出前已上載大雨短片，無奈地指：「唔好諗住我去咗沙灘，家陣我喺屋企樓下嘅情況😑😑😑」。另外，有一不小心在黑雨前外出的女網民，拍攝到入村唯一的路變成了河流，迎面而來的單車只能涉水而過。

朗屏暴雨如倒水 替工網民嘆離晒大譜

暴雨影響多區，有在元朗店鋪做替工的網民無奈地形容：「朗屏落大雨落到好似倒水咁，真係離晒大譜」。

資料來源：Threads截圖

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