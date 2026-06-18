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港鐵版鐵柱磨成針 核突男赤腳狂捽扶手「腳底按摩」 網民嘔心：香港腳發作｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：15:45 2026-06-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-06-18 HKT

車廂驚現港鐵版「鐵柱磨成針」。一名穿拖鞋的赤腳核突男乘客以腳板狂捽扶手作「腳底按摩」 。畫面衝擊力極強，網民大呼嘔心，狂嘲：「香港腳發作」。詳情見下圖及下文：

港鐵版「鐵柱磨成針」 核突男赤腳狂捽扶手腳底按摩 網民嘔心：香港腳發作逐張睇↓↓↓↓

樓主提醒乘客洗手消毒

樓主早前在社交平台Threads上載短片和相片發帖，好心留言提醒「用完扶手，記得洗手或消毒」。短片見到，核突男把扶手柱當成「私人墊腳石」或是「抓癢神器」，光溜溜的腳底板在眾目睽睽下，貼在扶手柱上埋首狂捽。

如此震撼的畫面令人不寒而慄，網民無助地留下一堆「🤢🤢🤢🤢」的面青嘔心表情符號，表達極度不安。不少網民直指這種做法極度不衛生。有人直斥：「好恐怖，沒有公德心」，有人更直接寫下一個「髒」字。

網民：小朋友要小心啲🤢

大批網民瘋狂調侃，力斥核突男的不是。有網民更從外貌判斷，認為 「直接睇到個樣，好明顯香港人😂」。

雖然有人認為一般成年乘客未必會觸摸到那麼低的位置： 「唔會扶咁低掛？」，但也有人擔心小朋友身高較矮，容易中招，出言提醒： 「小朋友要小心啲🤢」、 「😳🤮勿被小孩接觸」。

網民自爆霸氣想法對付

更有人幽默諷刺：「香港腳發作啫」。面對此等自私行徑，還有不少網民自爆霸氣想法，眾人竟不約而同地笑言，要採取「踢飛拖鞋」的制裁行動： 「下車的時候把他的拖鞋一腳踢飛」、 「門差唔多關嘅時候踢Ｘ咗佢嘅拖鞋」、 「我喺現場的話，會踢走佢隻拖鞋」。

資料來源：unnowend＠Threads

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