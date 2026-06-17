夏天「拼生果」防伏秘技！實測拼多多買生果 網民力推「不敗清單」 宜避開「這幾款」｜Juicy叮

越來越多港人在內地網購平台「拼多多」集運生果落香港，大批網民近日在社交平台發帖討論，如何避免在炎熱的夏天「拼生果」而變成「交智商稅」，帖文引來不少過來人分享網購生果的血淚史與實戰秘技。本文為大家綜合了這班網購老手的經驗，整理出詳盡的「拼多多生果防伏指南」，教你避開陷阱，如何網購生果大幅減低中伏機會。

伏位一：高溫大雨買瓜果 開箱驚現「西瓜糊」

夏天氣溫動輒高達三十度，絕對是網購生果的死穴，有苦主發帖大呻，近日在大雨下收到一件包裹，從其上載的相片可見，原本的紙箱已經嚴重變形爛開，紙箱邊緣更滲出大量駭人的紅色汁液，打開一看，裡面的西瓜已經面目全非，爛成一灘血肉模糊的紅色汁液。苦主無奈地為相片配上神級旁白：「昨日大雨，收到一個西瓜糊。」

有網民建議「店舖應該要加發泡膠」保護，但苦主絕望秒回：「有都沒用」。不少網民亦紛紛勸世：「其實夏天咁熱，生果好易壞，就唔好拼生果啦」、「天氣熱就唔好害商家血本無歸！要全退款！」另外，有網民提醒「柑唔好買好易爛」，絕對是夏日高危之選。

伏位二：慎防「長生不老化學蕉」、「黑心芒」

除了天氣爛果，最怕遇上黑心商家，有網民分享恐怖經歷，指曾遇過黑心賣家，收到的香蕉雖然「綠色好新鮮，但頂根部塗滿白色粉」，結果極度詭異：「放在家中30天也是綠」。該網民膽粗粗「試吃一根，全是化學味道」，最後嚇得全數退款。

另外，芒果亦是重災區，多位買家反映，芒果外表看似未熟，但其實已經「焗到軟綿綿、切開一半發黑、一半未熟唔食得」，甚至有情況是「芒果頭只有一個5毫子黑位，但內裡全個『核』都發黑」。加上有網民指出，海關不時會查關，「成日玩扣關2、3日」，生果被焗在車內，猶如一場「賭博」。

實戰秘技篇：網民力推「不死清單」

談到網購生果，到底有甚麼是安全之選？綜合大批資深買家的意見，以下是存活率極高的「不死清單」與實戰技巧：

秘技一：根莖類植物稱霸！必買番薯、薑、蒜頭

不少網民狂推網購農產品最穩陣的絕對是根莖類，番薯、南瓜、洋蔥全部獲評為「OK」、「好靚」。當中最受歡迎的是薑和蒜頭，有買家笑言份量多到「食到出芽都未食完」。有廚藝高超的網民更分享實用保存秘技：買回來的薑和蒜頭如果太多，可以「整碎，用油抄下佢，可以吃幾個月」，完美解決消耗不完的問題。

秘技二：專攻硬身生果 自設「催熟期」

如果非要買水果不可，資深買家教路「最好買不易熟」的品種，例如大青芒或金煌芒，即使收到時「又青又硬都要放多4-5日先會熟」，存活率極高。另外，網紋瓜、牛油果及橙亦是網民點名讚好的安全之選。有網民上載了成功收貨的相片，圖中的生果完好無缺，色澤光鮮，力證只要揀啱品種，網購生果其實「唔差哦」。另外有網民指出，天氣冷時，買蜜柚、秋月梨等更是一流。

秘技三：買蕉要睇氣溫！獨門「灶底催熟法」

香蕉雖然容易變壞，但只要掌握天氣，一樣可以買到靚蕉，有樓主連發多張實物相片，相中展示的香蕉表皮乾爽完整，部分仍帶有新鮮的青綠色，完全沒有壓爛的痕跡。樓主分享經驗指，曾試過在35度高溫下買蕉，「裡面全是蒸氣水份，水果網也溶了」，但趁近幾日氣溫回落至二十多度時購買，「裡面乾爽的，沒有嗡爛」。

有經驗的網民又建議選擇「單隻那種高山香蕉」。另外對於收到青綠色的香蕉後該如何處理？有網民分享催熟絕招：「收貨青BB，用報纸包好放灶底1日半就熟，勁好食。」

點解生果都要拼？買家：罕有品種香港無

大量帖文留言除分享各種網購生果的災難與秘技，亦觸及很多人心中都有一個疑問：為何港人要千辛萬苦跨境買生果？這個問題甚至在群組內引發了一場激烈的網絡罵戰。有網民狠批：「其實有咩生果香港無得買非要拼多多？成日話要貪平」，更嘲諷買家「定係一定要貪平免運費要啲送貨托到Ｘ街去送畀你」。

不過，這番言論隨即遭到買家群起反擊，爆出非買不可的神級原因：「罕有品種」。有買家反駁指，內地有一隻名為「星甜20／小蜂蜜甜瓜」的品種超級爽甜，「但香港超市街市果欄都唔見有」，強調自己並非貪平，更還擊酸民：「你講嘢用吓個腦，冇嘅就拼個落嚟啦，不過你原廠設置係冇腦嘅當我冇講過。」

來源：拼多多開心share分享群＠facebook