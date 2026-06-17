「吸毒咩？」港男曬「第9針」新冠疫苗紀錄引爆狂嘲 親揭催淚原因 霸氣KO酸民｜Juicy叮

隨著新冠疫情緩和，當年市民爭先恐後搶打的疫苗，如今早已不復昔日的熱度，有網民昨日（16日）在網上分享打「第9針」新冠疫苗紀錄，卻意外觸動了網民的神經，成為網絡熱話。

接種紀錄卡成焦點 網民刻薄言論樓主輕鬆化解

樓主在網上上載一張「2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄」卡，卡上清晰列明，他在昨日(16日)在一間醫療中心接種了莫德納疫苗，樓主在帖文中簡單交代這是「第九針」疫苗。

帖文一出吸引大量網民留言，不少網民語帶諷刺，對他接種的次數感到匪夷所思：「吓！補品咩！打噤多」、「當美沙酮用？」、「道友？」、「吸毒咩？」。有網民更調侃事主「當食益生菌級數」，有網民笑問「儲印花換煲定喼丫」，甚至有網民貼出一張集齊印花換領免費薄餅的搞笑改圖，揶揄他打針猶如儲印花換禮物。

面對這些極度刻薄的留言，事主亦不甘示弱，以幽默自嘲的方式回應，笑言自己「戒緊毒」、「有啲high」，又指自己是「六個月打一次， 其實我唔算勤力」，而且這次更是自費接種。

出動AI反擊嘲笑者：做人要科學啲

當有網民質疑疫苗會否引致年輕癌症病人發病時，事主便上載了一張相片，截取了他向人工智能（AI）查詢疫苗與癌症關聯的對話截圖，AI回覆指，根據大型科學數據，沒有證據顯示新冠疫苗會引致癌症，樓主再留言反擊：「做人可以科學啲，唔識可以問ai」。

為保護家中長者選擇接種 樓主：病咗要住酒店

面對網民的各種嘲笑，樓主其後再發文解釋自己的情況，他表示「其實我家中有個105歲嘅老人家」，為了保護家人，他必須小心防疫，「我病咗要出去住酒店隔離」，因此全家人都已接種疫苗，「我成家都有乜疫苗都打晒。」他更補充，自己是「睇新聞呼籲人哋去打，我先响今日打。」

樓主為了保護家中長者免受病毒感染，即使自費也堅持定期接種，即時獲得不少理性的網民挺身支持，有網民明白他的苦心留言送上鼓勵：「加油！」，這句簡單的打氣獲得了樓主點讚致意。

有網民亦表示非常認同樓主自費、信科學的精明做法，反諷那些盲目嘲諷的網民：「你真係精明，梗係打啦！你做得啱呀...」

新冠已成本港風土病 衞生防護中心籲市民接種疫苗

事實上，對於新冠疫苗的接種，衞生署衞生防護中心本月初發出最新公告，強調新冠病毒已成為本港的風土病，活躍程度會有起伏，不排除未來整體活躍程度會上升。專家建議市民應根據個人風險及上次接種時間，適時接種疫苗以減低重症和死亡風險。

中心特別提醒，現時政府提供的LP.8.1疫苗有效期即將屆滿（12歲或以上人士的接種服務將維持至2026年9月5日），新一批疫苗要到今年第四季才陸續抵港。因此，中心呼籲優先組別人士，包括安老院舍院友、65歲或以上長者、長期病患者、免疫力弱人士等，在距離上一劑疫苗或感染滿六個月後，應盡快把握時間預約接種加強劑。

來源：Threads

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