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曾智華都轉發！公司通告爆女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:18 2026-06-11 HKT
發佈時間：13:18 2026-06-11 HKT

各大社交平台昨日（10日）瘋傳一張公司內部的「人事升職公告」，這張通告不但引來全城熱議，連資深傳媒人Luke Sir曾智華亦在個人Facebook專頁轉發，並配上「瘋傳中」三字，通告中的一句「核彈級」句子，令廣大網民笑到肚痛，甚至瘋狂猜測這是一間甚麼類型的公司。

「處事一絲不掛」 表揚信變有味笑話

從網上瘋傳的通告截圖可見，這是一張由人力資源部發出的內部通告，主題為「人事升職公告」，內容主要是宣布晉升一名女同事為「行政秘書」。通告的本意顯然是要大力表揚該名女員工的卓越表現，信中寫道：「X小姐自加入公司以來，處事一絲不掛，對每一項任務皆全力以赴，深得上司及同事一致好評......管理層對X小姐之貢獻深表肯定......」通告更呼籲員工視X小姐為效法對象：「其專業態度與高效執行力，實為全體員工之楷模。」

整張公告的荒謬亮點，在於它竟然用了「處事一絲不掛」這六個字來形容這位女秘書的工作態度，相信為人事部職員手民之誤，原本想寫做事認真細緻的「一絲不苟」，卻因為一字之差，變成了全身赤裸的「一絲不掛」，瞬間令升職喜訊變成充滿遐想的有味笑話。

水洗唔清！Luke Sir留「笑出眼淚」Emoji 網民瘋猜呢間係...

面對這則離奇的升職公告，除了Luke Sir曾智華一句「瘋傳中」及以三個「笑出眼淚」的Emoji的評論外，在社交平台分享此事的其他網民都不禁感嘆：「好想知呢位同事喺背後默默付出咗幾多努力。。。」

網民們的大食花生，反應空前踴躍，留言充滿了各種令人捧腹的職場「潛規則」陰謀論，幽默抵死：「唔怪得升佢啦」、「原來升職要一絲不掛」。大量網民直指，這份通告令新晉升的行政秘書可謂「水洗都唔清」、「好大犧牲」。

由於「一絲不掛」的畫面感實在太震撼，不少網民甚至對該公司的業務性質提出大膽質疑，紛紛留言瘋猜：「呢間係唔係拍AV公司？」、「日本SOD劇情？」、「辦公室變東日夜總會？」。

拆解「核彈級出錯」起因：得罪HR？拼音輸入法出事？

對於今次由錯別字引發的核彈級災難，不少網民將矛頭直指負責發出公告的人力資源部，直斥對方連小學程度的成語都搞錯：「呢啲HR真係文盲都算，仲唔識用AI check下文先出」，有網民更將人力資源部戲稱為「不醒人事部」。

有陰謀論者則笑指這其實是「HR專登嘅」，懷疑人事部早就看不過眼，表面上是打錯字，實際上是語帶相關、指桑罵槐的「默默爆料」，不少網民笑言是否該秘書「得罪HR」之故，以此為由嘗試拆解這場災難的可能起因。

此外，有網民展示了電腦鍵盤的輸入界面截圖估計，這是「懶人使用普通話輸入法的結果」，原來，在普通話拼音中，「苟」（gou）與「掛」（gua）的拼音極為相似，若打字時貪快只輸入前幾個拼音字母（如 yisibu），系統的預測字庫很可能會彈出「一絲不掛」作為關聯詞，而這懷疑可能是HR為何會犯下如此低級卻又毀滅性錯誤的原因。

創意大爆發 惹火「辦公室設計」相片流出

網此各式留言當然不乏網民的二次創作，有網民搞笑地拋出陳奕迅的歌詞「分手時內疚的你一轉臉」來和應「一絲不掛」的主題，有網民更搞笑地上載了一張極度開放、甚至帶點香艷感覺的辦公室環境設計：「佢地個辦公室設計應該係咁」，完美配合了「一絲不掛」的上班主題。

來源：facebook、Threads

延伸閱讀：呃到「Luke Sir」頭上！曾智華遇詐騙「教科書級反殺」惹熱議 「這句話」誘騙徒自行報警 網民爆笑狂推

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