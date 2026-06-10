「呢啲家長害死細路！」靚媽搭巴士畀BB睇手機遭狠批 結局大快人心｜Juicy叮

有網民今日（10日）偷拍一名年輕港媽在搭巴士湊B使用「電子奶嘴」，並在社交平台發文狠批這位港媽讓嬰兒看手機的行為是「害死自己細路」，帖文瞬即引發網絡大戰，大量網民湧入留言，辛辣言論令結局神反轉。

「呢啲家長害死細路！」巴士靚媽畀BB睇手機遭狠批 公審帖掀網戰 結局神反轉

出動手機安撫BB 被指控「害死細路」

從樓主在網上公開的相片可見，一名坐在巴士座位上的年輕媽媽，正環抱著一名年幼的女嬰，讓其安穩地坐在大腿上，該名手抱女嬰的雙手正緊緊持著一部智能電話，螢幕上正播放著色彩繽紛的卡通動畫，女嬰的視線亦十分專注地停留在螢幕上，全程表現安靜。

這安詳的一幕，卻引來偷拍樓主的強烈不滿，樓主在帖文中語帶譏諷地批評該名母親的做法，嚴厲直斥：「呢啲家長咪害死自己細路囉。」樓主更將問題上綱上線，認為這種做法會令小朋友「由細開始無哂專注力」，感嘆「而家啲教育越嚟越難做」，最後更拋下一句反語：「都多真係多謝你。」

圍爐慘變大炒車 網民：喊又鬧、靜又鬧你想點？

不過，這本意是「圍爐」批鬥的帖文，竟引爆了網民的怒火，公審對象反而變成樓主，絕大部分網民都對該名母親表示理解，並狠批樓主多管閒事兼雙重標準。

網民認為在公眾場合，家長為免騷擾到其他乘客，給予電話作安撫實屬無奈之舉：「唔係你想佢點？呢個情況下有野吸引住個BB既注意力先唔會搞到其他人，如果唔係個B郁嚟郁去踢到人咪又會比人X唔識教，定你想個老母孭住個B仲企出去先為之啱？」

有網民大嘆香港人壓力太大動輒就放上網公審，並生動地形容這個死局：「小朋友安安靜靜玩電話又喺度X，小朋友唔玩電話喺度喊又喺度X」，有網民甚至無奈表示：「個BB嘈大叫，又話佢冇家教，而家佢唯有用電子奶嘴塞住佢，你又要放上網公審人」。

不少網民認為家長帶小孩外出已經非常狼狽，紛紛叫樓主「唔好扮晒教育家」，因為「起碼人哋無阻住你無嘈到你」，有網民更提醒大家只看到表面，直斥樓主事涉偷拍行為：「你又唔知道個媽媽係咪落車之後返屋企都係咁樣俾佢睇......所有嘢你都唔知嘅情況下，你睇嘅嘢都係表面嘅嘢，唔應該咁樣喺人哋冇騷擾你嘅情況下去影人地相。」

來源：lovemyself.worthy＠Threads

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