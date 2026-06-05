搭巴士遇滿分長者 暖心讓座．調校冷氣 港女表揚有修養「甲蟲匙扣」婆婆 網民睇相竟點出一大瑕疵？｜Juicy叮

搭巴士遇滿分長者！一名女乘客日前在網上分享了一段溫馨的巴士奇遇，表示自己不但獲一名好心的「甲蟲匙扣」婆婆主動讓座，對方還窩心地幫忙調校冷氣。不過，當網民細看樓主上載的照片時，竟將焦點轉移，點出當中隱藏的一大瑕疵。詳情見下圖及下文：

搭巴士遇滿分長者 暖心讓座•調較冷氣 港女表揚有修養「甲蟲匙扣」婆婆 網民睇相竟點出一大瑕疵？逐張睇↓↓↓↓

樓主：主動讓對出嘅位俾我

樓主早前（3日）在社交平台 Threads 上載了一張在巴士上拍攝的相片，並發帖留言指：「琴日遇到一位勁nice（好人）的婆婆🥰（隔離甲蟲鎖匙扣袋的主人）」。

樓主續指：「她見我有啲趕衝上嚟第二層～主動讓對出嘅位俾我坐，又將上面的冷氣口轉向我方向，叫我『吹涼哋』😍🙏」。

樓主：婆婆對答極有修養

事主對婆婆的舉動感到非常窩心，其後更無意中聽到婆婆的對話，令她更添敬意：「之後無意中聽到佢用 WhatsApp 語音和社工、朋友傾計，一直『唔該前／唔該後』～真係非常有修養，每次遇到這些有禮的長者都會有荒漠🌵甘泉的感覺」。

樓主在回應網民時進一步表揚，指婆婆「談吐有禮👍」。婆婆的做法亦獲網民大讚「人間有情👍」、「真心sweet（甜）～」。

網民：鈎唔啱

不過，對於樓主上載的相片，網民卻「錯重點」，將目光鎖定在婆婆掛手袋的一個細節上。

相中可見，婆婆將一個S型掛鈎掛於前方椅背的邊緣，網民認為這是整個溫馨畫面中的一大瑕疵，紛指出這樣掛隨時會弄傷前座乘客：「我淨係睇到個掛鈎咁樣掛法，好冇禮貌喎，對前面座位嘅人好有影響！」、「同意，會整到前面」、「鈎唔啱」、「恕我眼賤，佢個鈎。。。」。

樓主高EQ回應：下次發現定會勸阻

面對網民的溫馨提醒，樓主展現出高EQ（情緒智商）回應，承認自己當時只顧著感動而沒有留意到這個細節，並承諾：「Yes（對）係我粗心冇見到😢 下次發現一定會主動勸阻👍」。

資料來源：Threads

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