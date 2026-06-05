極端酷熱天氣｜唔捨得開冷氣？ 網民翻炒慳電奇招 「搽藥油 ＋ 1神器」秒速冰極透心涼｜Juicy叮

在香港的極端酷熱天氣下，冷氣機頓變「續命神器」，但電費卻又好揦脷。近日有網民「考古」，挖出幾年前一則關於「度縮朋友」分享的終極慳冷氣電費大法帖文，隨即再次引爆網民熱議。

這個古早經典的「降溫神技」靠的竟然是一支藥油，再配合「另一神器」，據聞兩者齊下、雙劍合璧，可令體感溫度急降，秒速冰極透心涼。這個超狂的慳電奇招更獲網民親身認證：「親測有用！」。詳情見下圖及下文：

極端酷熱天氣｜唔捨得開冷氣？ 網民翻炒慳電奇招 「搽藥油 ＋ 1神器」秒速冰極透心涼逐張睇↓↓↓↓

網民發考古帖文：搽藥油當冷氣

樓主早前在社交平台 Threads 上載截圖發帖，留言指：「天氣一熱，就會諗起幾年前（2021年5月9日）連登一個度縮朋友po嘅cm：」

上載的相片是一則名為「一人一個你見過最度縮嘅朋友」的帖文截圖，當中的回覆寫著：「幾個朋友去條友仔屋企玩，叫佢開冷氣。佢話冷氣費貴，喺房拎咗支藥油俾我哋搽，搽完喺身就開風扇。X佢個街又幾涼」。樓主更在回應欄幽默地補充：「想像吓搽完沖凍水涼……」。

網民笑爆親證：親測有用

帖文引起網民關注，有人現身說法，言之鑿鑿地表示「親測有用」，有人則調侃「搽完再講句心靜自然涼😹」。

不過，這個降溫古法並非人人能夠駕馭，有網民分享了自己的「炒車」經驗，指「我係試過茶油搽頸，拿到差啲被超度咁」。

網民精明計數：藥油仲貴過電費！

除了討論涼爽程度，不少數口精的網民突破盲點，指出「降溫神技」這條數唔划算：「貴過開冷氣喎」、「其實藥油都唔平㗎」、「搽藥油貴過（開）冷氣⋯⋯」、「幾個鐘冷氣機電費，平過1支藥油」、「支藥油都幾廿蚊，幾條友要搽到涼都去咗五分一啦，仲要開風扇吹；開冷氣開得一陣都係幾蚊嘅事」；不過，樓主估計「應該唔係成枝搽啩」。

面對太過刺激的藥油，有網民提供了比較溫和的替代方案：「用涼感止汗劑再開風扇都有同樣效果」，認為「而家出嗰啲冷凍噴霧，同埋嗰啲冰涼濕紙巾，大概係呢個原理」。

天文台：日間極端酷熱 市區35度

香港天文台今早7時45分發出「特別天氣提示」，指「天氣極端酷熱及高溫天氣持續！請留意身體健康狀況，多補充水分及做足防暑措施。避免戶外劇烈運動。如感不適，請儘快求醫」。

天文台預測本港地區今日（5日）天氣，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。日間極端酷熱，市區最高氣溫約35度，新界再高一兩度。稍後有幾陣狂風雷暴。吹和緩西至西南風。

天文台在「天氣概況」中表示，位於台灣附近的熱帶氣旋會在未來一兩日移向日本以南海域。而受其下沉氣流影響，今日廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫觸發的雷雨會影響該區。一道廣闊低壓槽會在週末至下週中期於華南沿岸至南海北部一帶徘徊，該區會有大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。預料一股偏東氣流會在下週中期影響廣東東部沿岸。

資料來源：offpoett＠Threads

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