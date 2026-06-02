收足冷氣費！安老院每晚熄冷氣12小時 院長「用體溫計度室溫」死撐 家屬心痛：老人家有壓瘡傷口焗到暈｜Juicy叮

本港5月起迎來罕見極端酷熱，高溫不斷創紀錄，本周預測將飆升至35度，在全城「發燒」之際，有網民在網上控訴家人所住、位於新界區的一間安老院舍，雖收足冷氣費，竟然每晚10時準時關掉冷氣，直至翌日早上10時才重開，有壓瘡傷口的長者家人，足足要承受12小時「熱煎熬」，家屬更稱院長荒謬地以「用體溫計度室溫」死撐熄機的決定，事件引發網民極大關注熱議。

老人院貼通告玩「文字遊戲」？晚上10時「前」28度以上開冷氣

該名家屬在「Carers Voice照顧者大大聲」facebook專頁，公開了涉事安老院舍張貼的「熄冷氣」通告，標題為「夏季空調開放時間」。

通告內容指「為節省能源，於每日早上10時至晚上10時，期間溫度達28℃以上才會開放（冷氣），以致室溫保持24℃-25℃」。

涉事院舍疑位於新界 家屬：收足冷氣費 晚上10點熄機

通告「巧妙地」隻字未提晚上10時至翌日早上10時的安排，有家人住在該安老院的樓主在帖文中揭盅：「好離譜天氣咁熱，晚上10點就關冷氣，至早上10點先再開番。」這安排竟是不論天氣溫度。

帖文引爆網民怒火，不少人要求「開名」，樓主可能礙於家人仍入住該安老院舍，只透露是位於新界區，但亦因此對於晚上酷熱下「冷氣真空期」特別關注，因為「新界區特別熱」。

體溫計測天氣？「院長話佢自己辦公室都唔開」

不少網民直斥院舍做法「痴鬼線」、「為賺錢壓榨成咁」、「今時今日冇冷氣慘過死，行得走得都仲好，唔行得焗住焗就慘」。

有網民質疑：「有份俾錢有乜可能唔開冷氣？」樓主無奈回應，院方另外收取了冷氣費，但院長卻以「晚晚都唔過28度」為由拒絕開機，更荒謬地叫他「用度人體溫既溫度計去度天氣溫度」、「院長話冷氣費貴，佢自己辦公室都唔開」。

「老人家怕凍」成萬能擋箭牌？網民揭非單一事件

最令人驚訝的是，帖文引發大量有共鳴的家屬留言，發現這並非單一事件，不少網民表示自己家人的院舍也是如此，「我阿媽果間又間咁，一到夏天我阿媽就嘈」，甚至有些「一過探訪時間就熄」，形容做法「同虐老無分別」、「嘩咁多間都係咁真係要報慌（東）張西望」。

有網民透露，自己家人住的院舍有24小時開冷氣，開26度，但代價是4月已開始收冷氣費。

有網民指出，院舍最常用的藉口就是「好多老人家都怕凍㗎啦」。樓主亦表示，院方就是用這句話「賴去老人家身上」，讓家屬無言以對。但有網民反駁：「凍咪穿衫囉，冷氣除左舒適仲抽濕減小細菌繁殖」、「錢就識收，嘢又唔做」。

事主憂心：家人有壓瘡傷口、用氧氣+呼吸機

樓主亦擔憂其入住院舍的家人，當有網民指酷熱天氣下無冷氣，「又熱又濕，仲多細菌滋生」，樓主透露，其家人健康不佳，「有壓瘡有傷口」「用氧氣+呼吸機」，擔心晚上無冷氣雪上加霜。

另外，有網民則透露，其家人入住的房間沒有獨立風扇，家屬想自行安裝，竟被要求「電費又另計」，每月盛惠五百多元。

接返屋企？家屬無奈：有頭髮邊個想做癩痢？

面對網民建議「接走自己湊」、「請兩個工人」，樓主也道出了不少家庭的苦衷：「冇辦法老人家用氧氣+呼吸機，真係要人照顧」，送長者入院舍是「有頭髮邊個想做癩痢」的無奈之選。有網民慨嘆，即使付錢請外傭，也未必能保證得到妥善照顧。

事件在網上繼續發酵，不少網民建議樓主向社會福利署或致電1823投訴，認為即使是私營院舍亦受政府監管，家屬不應啞忍，否則只會「變本加厲」。

來源：Carers Voice照顧者大大聲＠facebook

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