公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡｜Juicy叮

有公屋住戶裝修中大伏，完工後驚見廚房和廁所地磚慘變「斑點狗」，白色污漬散落磚上。住戶崩潰心急在發文求救，網民熱心手把手救亡，為無良師傅埋單。詳情見下圖及下文：

公屋裝修中大伏 廚廁地磚慘變「斑點狗」 住戶心急發文求救 網民教DIY救亡逐張睇↓↓↓↓

樓主：廚廁裝修時搞成咁

一肚氣的樓主早前在社交平台facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」上載短片和相片發帖，留言指「想問下大家，廚房廁所被裝修佬裝修時搞成咁，仲有無得搞？（廳和房間後期先鋪地板，所以睇唔到），可以點樣清潔返？有無人試過同樣問題？唔想個地下成個斑點狗咁，謝謝大家🙏」。

網民狠批手工差劣

網民看過照片後紛狠批涉事裝修師傅「手工差劣」，直斥施工期間竟然無做妥保護措施，指「佢冇做維護就油漆都幾XX」。

有網民奇怪樓主「點解會收貨？」、「唔睇晒先俾尾數」、「是油漆嗎？ 這很小事啫，不過正常是師傅搞的話他們最後會清理好喎」，建議「梗係搵返裝修佬啦」、「叫佢清翻！唔肯清就扣錢！」。

有人直接估計「完全不是這行，你應該找錯人，可能佢平到你抵抗唔到」。

熱心網民教DIY救亡

但若然以上做法均無濟於事，網民也有後門走盞，紛熱心提供不少實用的DIY清潔秘笈。當中最多人推薦的「清潔神物」是到五金舖買「天拿水」或「松節水」。

有網民安慰樓主，指「好少意思，用天拿水抹下便甩」、「去五金鋪買把工具（漆剷），可以刮走一些瓦面油漆痕」、「油漆？用天拿水直接抹，隔一小時，用綠水直接再抹，等乾」。

網民籲：直接向五金舖求教

有請過清潔姐姐的網民分享經驗：「之前裝修完，清潔姐姐係用松節水清潔哩類漬，佢話好過用天拿水」。

有人索性教路「去五金鋪問就會教你點做，並指「你哋知唔知呢啲係乜嘢唔好亂教人」。

資料來源：游小湄＠facebook公屋討論區 - 香港facebook群組

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