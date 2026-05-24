公屋廁所狂湧鄰居煙味 樓主求助慘被叫搬屋 最終靠「一神物」成功自救｜Juicy叮

住公屋最怕遇到欠缺公德心的鄰居，有公屋居民在網上求助，指鄰居在家中吸煙，難聞的二手煙味從「廁所抽氣扇湧出嚟」，直漂入其家中，令她飽受二手煙之苦。

樓主無奈發問求解決良方，沒想到竟引來大批同病相憐的街坊大吐苦水，不少人還提出各種極端的「反擊戰術」，在一輪苦中作樂後，樓主最終透露，已實測找到一款神物，可以切實解決問題，為飽受二手煙滋擾的公屋居民帶來一線曙光。

公屋廁所狂湧鄰居煙味 樓主求助慘被叫搬屋 最終靠「一神物」成功自救↓↓↓↓

樓主在公屋討論區facebook專頁發帖，劈頭便問大家有沒有遇過煙味飄入屋的問題，並無奈表示煙味是從廁所抽氣扇湧出。為了避免觸動煙民的神經，樓主已戴定頭盔，強調「我呢篇文無一隻字話唔俾大家係屋企食 大家唔使咁激動」，純粹只想尋求解決方法。

慘受二手煙滋擾 聲明「無話唔俾食」仍遭狙擊

不過，帖文仍迅速吸引不少「起鋼」的酸民，有網民冷嘲熱諷，叫樓主「自己去山頂買樓，咩冇煙味囉」，甚至有人叫樓主直接搬屋。

面對留言狙擊，樓主亦不甘示弱霸氣反擊，直斥對方：「有錢唔使同你講嘢啦，而家公屋討論區啊，討論緊公屋問題啊」，更寸爆反擊指有問題出現應該先找解決方法，而不是動輒搬屋，「一有問題就搬屋 搬曬十八區移埋民都搞唔掂啦」，直言即使住私樓也會遇到同樣問題。

街坊有共鳴：由豬油味到「24小時死老鼠味」

另一方面，帖文亦瞬間引來一眾公屋街坊的共鳴，原來不少人都飽受鄰居的氣味攻擊，除了最常見的二手煙，網民分享的「地獄氣味」更是層出不窮。

有網民表示經常聞到對面屋傳來豬油味，有網民在凌晨時分聞到鄰居煮出前一丁，直呼「凌晨聞到仲慘過聞到煙味」，更誇張的是，有網民大呻家中「24-7死老鼠味攻入屋」，慘過人間地獄。

網民集思廣益獻奇招 苦中作樂

為了對抗無孔不入的煙味，各路網民紛紛獻出看家本領，在「物理防禦」方面，有網民提議把大門邊的縫隙全數封死，樓主表示這招確實有效，門口封條後已經沒有煙味，無奈現在煙味轉移到了廁所。

另外，也有不少網民建議出動空氣清新機，或者利用風扇將氣味反向吹出窗外。

不過，最「引人入勝」的方法，莫過有火氣十足的網民建議，只要一聞到煙味，就馬上在廁所噴灑揮發性極強的模型油或殺蟲水「以毒攻毒」，有網民又提出極端水攻，笑言只要一有煙味，就直接拉花灑伸出窗外向下射水。對於這些激進提議，樓主也忍不住笑言「此方法不錯」。

受二手煙滋擾公屋戶現曙光！樓主實測分享終極法寶相片

當然，網民的激進方法只屬玩笑性質，只為圍爐討論時苦中作樂一番，在現實中絕不可行，亦可能觸犯法例及房屋署規則。

不過，在綜合了眾多意見後，樓主最終找到切實解決方法，她決定採用「氣味覆蓋法」。樓主其後在留言區上載了一張相片，展示自己從本地個人護理品牌購買的一款驅蟲擴香瓶。這款擴香瓶原本是放在廚房，但樓主決定將它移師到重災區廁所作實測，並笑指浸味「濃到有啲誇張」，只插了幾支擴香竹籤就已經相當攻鼻，希望藉此能徹底蓋過鄰居的煙味。

樓主的分享引來其他街坊的熱烈響應，另一位深受其害的網民亦上載了另一張相片，圖中是一款定時自動噴灑的香薰機。該網民表示自己也是靠這部會定時噴出濃烈香薰煙霧的機器來對抗異味。

來源：公屋討論區＠facebook

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