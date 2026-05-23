屯門屋苑離奇車閘意外 夜歸男一錯誤動作狼狽失背囊 網民笑甩牙：有人路唔行行車路｜Juicy叮

屯門屋苑昨天（22日）晚上發生離奇車閘意外，網上流傳一名夜歸男捐窿捐罅、攝來攝去，結果狼狽失背囊，自己舉起手望著隨車閘凌空飛起的背包也嚇至「Ｏ嘴」失聲的短片。網民看過後笑甩牙的同時，不禁調侃「有人路唔行行車路」，尷尬情況「自己攞嚟」。詳情見下圖及下文：

屯門屋苑離奇車閘意外 夜歸男一錯誤動作狼狽失背囊 網民笑甩牙：有人路唔行行車路逐張睇↓↓↓↓

網民：冇諗過喺我眼前發生

樓主今天（23日）在社交平台Threads以「車cam片」為題上載短片發帖，留言指「大陸片就見過，冇諗過喺我眼前發生🤣🤣Sor（對不起）笑到雞叫咁，但真係忍唔到🤣」。

如脫衣服般脫走背囊

車CAM短片顯示的拍攝時間為昨晚8時19分左右。片中見到右膊單邊孭背囊的夜歸男，在攝過狹窄的車閘空位時，由於身後有車輛駛入屋苑，車閘除除打開，車閘前端剛好不偏不倚地攝落背囊孭帶，接著便順勢如脫衣服般，把背囊從夜歸男的身上脫掉，並掛於正在騰空的車閘上。

結果，背囊便隨車閘升上半空，夜歸男伸手也只能可望而不可即，露出誇張的難以置信表情。

街坊：死唔肯行行人路 自己攞嚟

有好眼力的網民認出事發地點是位於屯門的新圍苑。有街坊指出：「新圍苑造到咁窄都死唔肯行行人路，自己攞嚟」、「佢明明隔離斑馬綫行到入去，係要行停車場入口都係想懶型」、「隔離有個入口唔行係要行呢度」、「啲人咁鍾意左攝右攝唔知為乜」；有人更直斥：「有人路唔行行車路，佢身分認同係架車？」。

有網民形容事主狼狽失背囊的情況好比「吊咗個包包上水」、「呢啲人要當臉指住佢嚟笑」、「笑到抽筋」、「佢個😳😦樣令趣味增加咗」。

資料來源：justin_chc＠Threads

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