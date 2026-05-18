大風吹$10元膠鈔落燒烤爐 加熱後變化巨大撞樣壓縮毛巾 物主：手感似炸魚皮｜Juicy叮
更新時間：15:45 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:45 2026-05-18 HKT
一張10元膠鈔意外被大風吹落燒烤爐，膠鈔在爐內被加熱後出現巨大變化，與壓縮毛巾甚至礦石撞樣。物主則透露這塊膠鈔的手感似炸魚皮，並自爆加熱膠鈔意外的來龍去脈，強調「唔會用錢嚟玩」。詳情見下圖及下文：
大風吹$10元膠鈔落燒烤爐 加熱後變化巨大撞樣壓縮毛巾 物主：手感似炸魚皮逐張睇↓↓↓↓
樓主：加熱後變咗縮版
事發於元朗一燒烤樂園。樓主昨天（17日）在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「純分享，膠嘅十蚊大風吹落燒烤爐，加熱後變咗縮版」。
有網民笑言「唔講以為係收縮膠😂😂😂😂」，亦有人指似「熱縮膠鎖匙扣」、「熱縮片😂」、「壓縮毛巾」。
還有不少網民認為似一塊礦石，「一碌到以為係礦石廣告😂😂😂」、「正想講嚿石頭好似10蚊紙😂」、「燒到成嚿礦石咁嘅樣，留為紀念算啦😂😂」。
樓主：手感炸魚皮
對於網民的「成嚿石咁🤣」和「毛巾質地咁😂」評論，樓主特地澄清，膠鈔加熱後的手感其實似炸魚皮——「😂手感炸魚皮」、「佢質地手感係炸魚皮😂」、「摸落質地好搞笑㗎。又似似地炸魚皮😂😂」、「真呀，手感好特別㗎🤭」。
有人進一步認為這塊膠鈔「變咗藝術品」、「件藝術品幾精美」、「可以參展」、「藝術價值遠超$10😎」；還是有人實際地指「幾靚，試下用5蚊放可能有人收」。
樓主自爆事件由來
繼續有網民提議可以「整做鎖匙扣紀念！」，稱讚「🤣🤣🤣 都幾靚，可以掛起佢」、「好漂亮，可以做掛飾」、「建議你改咗佢做頭夾😂」。
樓主於是現身透露，「無啦，被個小朋友搣爛咗啦🤭（主角）。係佢買完雪糕放咗枱面，先有呢件藝術品出現🤭」、「純粹個小朋友買完雪糕找錢後放咗枱面，大風吹咗落去咋」，強調「唔會用錢嚟玩囉，只係唔發生都發生咗，記錄下咋🤭」。
資料來源：Threads
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