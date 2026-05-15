「打電話黨」疑奸招套手機號碼 港女細述騙徒外貌警世 網民有同類經驗教3招自保｜Juicy叮

「打電話黨」疑使出奸招套手機號碼，並無賴地尾隨跟蹤目標。有不幸中招的好心港女在網上細述騙徒外貌警世。事件爆出後，不少網民原來也有同類經驗，並精明地教自保3招。詳情見下圖及下文：

「打電話黨」疑奸招套手機號碼 好心港女細述騙徒外貌警世 網民有同類經驗教兩招自保逐張睇↓↓↓↓

樓主：問你借電話打&尾隨你

樓主昨天（14日）在社交平台Threads以「警世文」為題發帖，留言提醒「小心陌生男子利用你同理心，問你借電話打&（和）尾隨你」。

樓主講述事發經過

樓主接著以對答形式講述事發經過：

啱啱搭巴士返屋企，一落車行咗兩步，有個可疑陌生男子無啦啦喺後面大叫：「小姐！小姐！」，我以為自己跌咗嘢，轉身望一望佢。

佢：唔好意思啊⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯我⋯⋯漏低咗電話喺巴士度啊⋯⋯我個袋喺巴士度啊⋯⋯佢一路搓住手咁講。

我：咁你依家係想？？？

佢：喔！冇！想借你部電話打一打俾我部電話啫。

樓主反問對方

我：你頭先搭咩巴士？

佢：冇出聲。

我：咁你記唔記得巴士車牌幾多？我幫你打俾警察報警話報失。

騙徒出招

佢：真係唔好意思啊⋯⋯我真係漏咗電話喺巴士度啊⋯⋯你幫我打個電話睇下有冇人聽啊⋯⋯一路搓著手咁講。

我心諗：可能佢真係漏咗電話。

我：咁，你電話幾多？我幫你打一次睇下通唔通，唔通我都幫唔到你。

佢：em⋯⋯em⋯⋯6XXXXXX1（📲一打過去就直接收線嘟嘟嘟嘟⋯⋯）。

樓主講到戲肉：

佢：「咁你試下另一個號碼啊！」。話口未完，隻手就已經喺我電話度好Ｘ快速咁輸入咗4ＸＸＸＸＸＸ9，跟著就撳咗打出去個掣。

電話：「你打嘅電話暫時未能接通」。

樓主講到結局更驚險：

我：「你直接問店鋪職員幫你啦！我幫你唔到」轉身急腳離開。行到返屋企嘅路段，發覺佢仲跟著我後面。

我：「喂999啊！有人問我借電話打，依家仲跟蹤我啊⋯⋯」。

網民懷疑：佢係拎你電話號碼

看過事情始末，有網民即時提醒「佢係拎你電話號碼」。於是有人醒目地教路自保3招：

•快啲block（攔截）咗兩個number（電話號碼）。

•快啲回復出廠設定，唔係可能會被hack（黑客入侵）。

•先加133才打他電話不就可以了嗎？（編按：133為隱藏來電號碼功能；在電話號碼前加上133再撥出，對方便無法看到你的號碼）。

樓主：外貌似黑社會個款

被網民追問「點會被佢接觸你部電話？你有無先按133先至打出？」時，樓主進一步仔細描騙徒外貌警世：

「佢個外貌似黑社會個款」、「原先係防備著佢唔俾佢掂到我部電話😣，但當下被佢利用咗同理心，加上對方男子25-35歲外貌，著晒黑色短衫短褲，右手全臂紋身，160左右高，黑黑瘦瘦」。

樓主解釋「我嗰下害怕對方會突然做出啲咩進一步行動，所以佢喺我未反應過來嘅時候，就已經好快輸入及撥打咗第二個電話，另外因為我拎著好多嘢喺身，好難跑走😣加上第一次遇見呢種咁奇怪同突然嘅情況😣」。

網民：見到呢啲要走開

除了處理手機事宜外，網民還熱心提供應對騙徒的方法：

•見到呢啲要走開啦，仲同佢講咁多嘢，一陣搶埋你電話。

•一定行去多人地方，便利店之類，你仲行返屋企…俾佢知你住邊…。

•佢哋專騙一啲有愛心嘅人，其實同事教咗我遇到呢啲情況，幫佢打999報警，然後佢就會搵另一個目標。

•唔識嘅人叫佢報警or（或）去地鐵站搵職員幫手，再講唔識嘅人唔見電話關我咩事？太多騙案不能太有同情心。

•周街都有電話亭，再講，其實叫佢去最近嘅商場搵下佢電訊公司停咗部機先，再搵附近嘅巴士總站搵站長幫手報失。

•其實你叫佢去最近嘅巴士總站講電話留咗喺巴士度，佢哋會幫手搵，搵唔到就本人自己報案，你唔使幫佢打任何電話或借電話佢用。

網民自爆遇上 「打電話黨」

接著，不少網民自爆曾遇上 「打電話黨」的經歷：

•講起借電話，我之前喺旺角站遇過有個大陸女人，問我可唔可以分享個Wi-Fi熱點俾佢，唔記得咗咩原因，不過我拒絕咗佢。

•你令我諗起，曾經上水中心／街市一帶都有個阿婆成日拎住部老爺機扮電話冇電想借好心人電話幫手打電話俾佢屋企人。第一次做過好心，打唔通的，之後發現佢可以唔同日子都喺附近徘徊，咁啱唔認得我再次問我，所以好肯定佢係詐騙同黨。依家佢仲有冇做唔知，背後想做咩有咩陰謀亦都真係不得而知，加上依家太多cold call（電話行銷），追溯唔到。

•我遇過一次喺街市外，我喺出面坐幫老母看住啲嘢，老母就入去買餸，跟住有個阿婆拎住部電話問我借電話打，隔離仲有個𡃁仔跟住佢，我同佢講：「你自己咪拎住電話，入商場仲有客服幫你。」佢就死chur（緊迫）話一定要我呢部先得，無耐我老母出嚟問係咪識得，跟住佢哋就即刻走咗。

•遇到呢啲一律要答「唔可以🙂‍↔️」。令我諗起勁多年前，我經過屋苑嘅平台花園時，突然有個細路女（當時目測約6-7歲咗右）走過嚟，佢單拖問我：「姐姐，可唔可以借你個電話俾我打？」我即刻答：「唔可以」。之後我就直接行開，當時附近冇人，佢亦一直企喺度睥住我，到我行到頗遠時，再擰返轉頭睇，發現個細路女企咗喺遠處一直怒睥住我，我心諗佢都CＸS😂😂😂。

資料來源：c.s.cccccccccc＠Threads

相關閱讀：

矇面賊銅鑼灣當街搶手機 夜歸女一招退敵：搶唔到仲唔死心想再嚟 同區受害人：我撞到佢

「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災

佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招