港鐵Rapper震撼宣布Last Day 結束9年「臨時工」生涯 網民含淚祝福：轉正定轉工？｜Juicy叮

憑藉「洗腦又專業」的Rap式廣播爆紅、被譽為「港鐵Rapper」的車站助理Hinson，昨日（5月3日）在社交平台Threads投下震撼彈，宣布結束長達九年的鐵路臨時員工生涯，引發網民熱烈討論，齊齊表達不捨與祝福。

港鐵Rapper震撼宣布Last Day 結束9年「臨時工」生涯 網民含淚祝福：轉正定轉工？↓↓↓↓

Hinson昨日（3日）分別在社交平台Instagram及Threads以一張AI生成的鐵路主題圖片，配上興奮又帶點感觸的文字，向大家宣布「畢業」的消息：「係邊個喺車站助理呢份工畢業咗，噢係我。」

「喺車站助理呢份工畢業咗！」

他寫道：「喺鐵路公司九年嘅『臨時員工身份』結束啦！️每日搭半個鐘一個鐘車返工嘅日子告一段落，今次真係結束SA（車站助理）生涯喇」。

雖然帖文充滿正能量，但他亦以「註解」方式在帖文未段強調：「圖片是AI 生成的，但我今日 LAST DAY是真的！」證實離任的消息，並感謝所有同事、乘客及網民的支持。

帖文附上的三張AI生成圖片極具心思，第一張相中，他手持「仿製紀念車頭標 （Headmark)」在紅磡站打卡留念，第二張圖則是他站與兩名以迪士尼米奇及米妮Emoji遮蔽樣貌的小童合照，Hinson面帶微笑舉V字手勢。第三張則為他在月台工作時的背影。

「轉正」定「轉工」？網民化身偵探 大讚敬業樂業精神

Hinson的「Last Day」帖文一出，立即引爆熱議，網心最關心的莫過於他的去向，由於他在帖文中特別強調是「『臨時員工身份』結束」，不少網民化身偵探，推測他是「正式轉正職」，留言「恭喜晒！」，認為「佢強調『臨時員工身份』畢業喇！即係佢(即將)唔再係『臨時』終於轉正職」。

但部分網民亦擔心他會離開鐵路行業，紛紛表示「唔做啦？定係轉正式啊？」、「你係轉入MTR做正式員工定轉工呀？」，字裡行間充滿不捨。

不過，Hinson沒回應任何留言，無論他的下一步是什麼，網民都一面倒地送上祝福，並大讚他的工作熱誠：「作為香港人，你嘅努力我哋見到，亦多謝你帶歡樂俾我哋，呢份敬業樂業嘅精神，真係唔係個個有。」

不少網民分享曾在油麻地、迪士尼、金鐘甚至青衣站遇過他的經歷，可惜「驚影響你工作，冇走過嚟」。一位來自台灣的旅客更留言感謝他：「真的感謝你咁有活力同埋歡樂，令到經過嘅遊客都幾開心！」

寄望自己、香港「如同列車一樣，永遠向前」

其後，Hinson再發帖，展示由友人為他繪製的一塊「仿製紀念車頭標 （Headmark)」，再次燃起他的「鐵路魂」。這塊特製的紀念牌極具意義，他解釋道：「『鐵路載君，我為君行』，以香港過去及現存的鐵路線顏色圍邊，代表本人曾在所有鐵路線上工作過」。

紀念牌中心是伴隨他多年的「英國製都城嘉慕列車」，以及為他職業生涯畫上完美句號的「迪士尼線列車」，代表他曾服務於香港最繁忙及最快樂的路線。他寄望自己、香港人及這座城市能「如同列車一樣，永遠向前」，充滿活力。

來源：hinson_gu9951＠Threads

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