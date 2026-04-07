的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 運輸署：已主動要求涉事營運商盡快跟進｜Juicy叮

的士自4月1日起必須提供至少兩種電子支付方式，新例實施不足一星期，有乘客在網上求助懷疑墮支付陷阱，女事主昨日（6日）凌晨懷疑被司機誤導，就一程車資先後兩次拍八達通付款，最終被多收費用，她不禁在網上大呻：「究竟係我有誤會係會退返錢俾我，定係我真係俾人呃？」

此外，網民們亦對於該司機在電子支付下，仍「收齊頭」多收幾毫，感大惑不解而議論紛紛。

運輸署發言人回覆《星島頭條》表示，署方留意到有關網上帖文提到相關行程由樂行車隊的士提供。署方已主動向車隊營運商了解事件，並要求車隊盡快與有關乘客跟進。有關乘客亦可致電政府熱線1823留下聯絡方法，以便運輸署跟進及回覆。如乘客懷疑的士司機涉嫌違規（例如拒絕提供電子繳費繳介或濫收車費），可記下事發日期和時間、相關車牌號碼和司機等資料，並向運輸署或警方舉報有關個案。《星島頭條》正就事件向涉事的士車隊營辦商查詢回應。

的士電子支付陷阱？司機「1招」港女硬食雙重收費 收齊頭再賺幾毫 事主求救：係呃錢定誤會？↓↓↓↓

一名女乘客於昨日（6日）在社交平台發相發文求助，她於4月6日凌晨由黃埔登上一輛的士前往銅鑼灣。從她上載的車廂相片可見，該的士設有一部電子收費機，屏幕上顯示支援Visa、Mastercard、銀聯、支付寶、微信支付及八達通等多種付款方式。樓主見狀，原打算使用Visa付款，但「司機叫我用八達通方便啲」，她照做。

稱過唔到數 再拎另一部叫乘客嘟

樓主用手機八達通在該收費機上付款，確認機器發出聲響後，司機卻聲稱「唔係呢部機同個價錢未計隧道費」，又指該部機「過唔到數」，並展示「佢（司機）部機」顯示沒有交易紀錄。隨後，司機拿出「另一部」機要求樓主再次付款。

樓主當下雖然照做，但已心生懷疑，馬上「即刻影低晒仲問佢拎單」。她指司機將收據「摺埋咗俾我」，她下車後打開一看，再核對八達通App的紀錄，赫然發現自己被扣款兩次，事件令她相當困擾，「因為我好少搭的士，仲要搭過海，所以我真係唔知其實係唔止呢個數， 純粹見部機有顯示我就撳。」

事主起疑即索單據拍照：總車費$112.6被收$175.6

樓主上載了數張圖片作為證據，其中一張是的士司機證的照片，另一張是的士機印收據，上面清楚列明總車費為$112.6元，當中包括$50元附加費。不過，收據下方的八達通付款紀錄卻顯示，在凌晨0時56分只扣除了$62.6元。

另一張圖片是樓主的八達通App截圖，當中顯示了兩筆幾乎是同時發生的交易。第一筆在0時56分，由一間的士管理公司收取了$62.6元，與機印收據金額及時間完全吻合。僅僅一分鐘後，於0時57分，再有一筆$113元的款項被扣除，收款方為「的士／中小型商戶」，該金額正正是總車費112.6元「四捨五入」後的數字。兩筆交易總額達$175.6元，比應付的$112.6元多收了$63元。

網民質疑收齊頭：電子方式都要4捨5入？

帖文引發熱烈迴響，不少網民建議樓主報警處理，指事件有可能屬「詐騙」，有網民更不忿地指出：「(收)112.6(元)都要4捨5入收齊頭？...電子方式都要4捨5入？」

在眾多網民留言中，一名自稱是同一的士車隊的司機更留言直斥涉事司機：「佢呃你！」他解釋，車上該部大型收費機的收費金額，是「已經包曬所有隧道費同附加費」，前提是司機必須在按停咪錶前輸入。

自稱同車隊司機籲投訴：佢呃你！

他從收據分析，相信涉事司機是「停錶之後先入附加費」，導致第一筆交易只收了$62.6元的基本車資。他續指，即使司機操作失誤，也不代表可以「咁樣收人哋113（元）」，並指公司（指涉事的士車隊營辦商）有既定程序處理此類問題，建議樓主直接致電公司投訴。

面對網民對涉事司機的強烈非議，樓主一度表現猶豫，擔心是誤會一場，她在回應中表示：「驚真係誤會一場搞到人冇飯開就唔好」，希望先聯絡八達通公司了解清楚。在獲得疑似「行內人」的指點後，她才表示會聯絡相關的士公司。

目前若乘客懷疑的士濫收車資，應記下司機姓名、車牌、時間、地點等資料，並索取收據，其後致電政府熱線1823或交通投訴組熱線2889 9999通知運輸署跟進，交通投訴組並設有網上「的士投訴表格」，此外乘客亦可向警方舉報。

運輸署：已主動要求涉事車隊營運商盡快跟進

運輸署發言人回覆《星島頭條》表示，署方留意到有關網上帖文提到相關行程由樂行車隊的士提供。署方已主動向車隊營運商了解事件，並要求車隊盡快與有關乘客跟進。有關乘客亦可致電政府熱線1823留下聯絡方法，以便運輸署跟進及回覆。

發言人表示，就四月一日起的士司機須提供電子繳費媒介的新規定，運輸署一直密切監察實施情況，整體運作至今大致暢順。署方會繼續透過不同渠道留意新規定的實施情況，亦會透過的士業界和各主要電子繳費媒介平台收集司機和乘客的回饋，檢視如何加強宣傳教育，讓整體運作更暢順。

如乘客懷疑的士司機涉嫌違規（例如拒絕提供電子繳費繳介或濫收車費），可記下事發日期和時間、相關車牌號碼和司機等資料，並向運輸署或警方舉報有關個案。

來源：hamsndkup＠Threads