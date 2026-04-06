40歲單親爸爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白｜Juicy叮

社交平台Threads內的爸爸互助關注組「老老豆豆有得傾」近有日一則帖文，講述一名捱大兒子的40歲單親爸爸，因為近日與女同事拍拖了，但卻不知如何向13歲兒子啟齒，於是尋求網民的意見。

這位單親爸爸的妻子，在生兒子時不幸離世，此後便獨力撫養兒子。因應這情況，通情達理的網民紛紛獻計，心理輔導式手把手傳授如何向初熟少年解釋的心法。詳情見下圖及下文：

40歲單親爸爸拍拖了 頭痛如何向13歲兒子啟齒 網民心理輔導手把手教開口對白逐張睇↓↓↓↓

單親爸爸：老婆生仔嘅時候走咗

單親爸爸在帖文中表示「我21歲結婚，而家都快40。個老婆生仔嘅時候走咗，而我終於成功養到個仔13歲」。

單親爸爸續自爆「我最近同我公司女同事行理一齊，都係啱啱開始一個星期多啲，但係我唔知道點同個仔講？雖然佢哋都見過幾次，不過真係唔知阿仔點諗佢」。

單親爸爸：明白阿仔可能唔鍾意

單親爸爸於是敞開心扉請教網民「我應該直接大家一齊坐低講清楚，定係我先同阿仔單獨傾咗先？」。

單親爸爸還感慨地表示「我明白阿仔可能唔鍾意，佢成世都冇一個阿媽俾佢母愛，而家佢13歲我先突然搵咗個後媽，係我都未必接受到。我而家又怕委屈個仔，又怕委屈女朋友，真係唔知點同阿仔講」。

網民：唔好迫佢認人做阿媽

網民都熱心關注事件，並提供角度多元的建議。有人提出先發制人，指「早啲講好，等佢自己發現就會失去信任」，並強調「唔好迫佢認人做阿媽，就算佢一出世嗰陣就冇咗阿媽都唔代表佢一定要認一個陌生人做後母 」。

網民：你個仔個老母只有一個

另有不少網民建議單親爸爸應明確女友的身份，認為「直接講，拍拖以至結婚都唔係後媽，只係auntie（阿姨）咁大家都容易相處」，提醒「你個仔個老母從來只有一個，雖然遺憾地佢老母冇陪佢長大，但你而家嘅另一半，唔一定要成為阿仔嘅後母。（當然日後佢哋有感情可另作別論）。另一角度，你女友都係同你拍拖，唔係做你個仔後母」。

有網民特別強調：「千祈唔好諗住係幫個仔搵阿媽，阿媽係無人取代到，你女朋友只係你嘅伴侶，你亦唔好寄望你女朋友會好似阿媽咁照顧個仔，因為責任不再你女朋友身上。」

網民倡考慮兒子潛在擔憂

有人指出另一重點，指單親爸爸要考慮兒子的潛在擔憂，稱「後唔後媽，auntie唔auntie都係後話」，更應「reassure（安撫）你個仔，佢唔會被忽視，同埋佢可能會擔心之後有冇細佬妹。聽下佢意見。」

釐清脈絡後，有網民建議先觀察與培養關係，指「有個仔，再婚就唔係你一個人嘅事，你如果錫仔多啲，一定顧及佢感受，等佢兩個多啲相處，再觀察下。搵機會搵個親人分別探聽下佢兩個對對方嘅感覺，再行下一步」。

樂觀網民：仔仔會祝福你

還有樂觀的網民指：「這個年代......你直接講吧，仔仔只會祝福你，別想太多......」；還有人睿智地反問：「如果多一個依依（姨姨）錫自己有咩問題？」。

有網民更加預設場景對白，手把手教路，讓雙方「慢慢認識」——

「喂，我同事買咗呢個俾你，你睇下鍾唔鍾意？

喂，我聽日和同事吃自助餐，有買二送一，帶埋你去？

喂，我和同事約咗下星期去玩，你有無興趣一齊去？」。

資料來源：dad_dad_can_talk＠Threads

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