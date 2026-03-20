樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事 嚇退自私精｜Juicy叮

有將軍澳街坊受樓上狂倒水影響，窗外日日落大雨，在無符下拍短片在網上公審兼大呻。有過來人則分享自身經歷，指好言相勸無改善後，自爆曾冒險做一事成功嚇退自私精，從此「樓上倒水掉垃圾絕跡」。詳情見下圖及下文：

樓上狂倒水將軍澳街坊無符 過來人好言相勸無改善 自爆曾冒險做一事嚇退自私精逐張睇↓↓↓↓

樓主：日日好似落雨咁

樓主前天（18日）在社交平台facebook群組「將軍澳主場」上載短片發帖，留言指「樓上每晚倒水落樓下，日日好似落雨咁，管理處勸佢唔聽，可以點做？」。

樓主後來無奈地補充「其實已經拍咗片，就係正正樓上個單位，通知咗管理處，佢話上面唔認」。

家居問題影響深遠，網民都熱烈回應，譴責自私精之餘也同情事主，並自爆苦況——

•「我都係，廚房位置間中就倒水咁，但看不到那層倒水，唯有每次都關窗，唔明啲人可以咁自私」；

•「我樓上都係咁啦，餵白鴿又係佢，洗窗台又係佢，就唯有當自己唔好彩」；

•「我屋企樓上都係咁呀👀，已經拍過兩次片亦通知過管理處，自己走埋上去拍門添，裏面明明有人就係唔開門，扮無人。。。。。。」。

•「一模一樣，我住嗰度又係咁，樓上條Ｘ街晚晚半夜洗廁紙，跟著就成桶水由廁紙窗倒落去。 投訴就話樓上樓下忍讓下！未見過咁Ｘ街嘅人」；

•「講到倒水下來。我本人身受同感的（公屋）。我以前單位不知幾次倒水下來，弄到水滲入時弄到窗戶附近成天濕的。之後上面古惑家伙趁下雨才倒下來了。我打去吵管理處了。如果下雨了拍不到證據了。只能投訴處理了。但近年樓上好像乖了些了」。

過來人：鬧咗半個鐘

有過來人更加慷慨分享成功經驗，自爆「上年我頂唔順就逐層樓問上去，確認咗倒水的住戶，好言相勸。今年再次捉正，我衝上去拍門鬧咗半個鐘，隔離鄰舍覺得我滋擾報咗管理處，管理處來到一如既往冷處理話會出通告，踩佢都傻啦！唔一次鬧到位，樓上唔會驚，自次之後，樓上倒水掉垃圾絕跡」。

過來人補充「當時我成個顛婆咁，又踢又拍又鬧，我老公喺度同啲睇熱鬧啲鄰居解釋，呢場大龍鳳，佢仲驚過我」。

另一過來人也曾用類似辦法「我自己都試過，管理處話無得搞，我自己膽粗粗做野蠻人喝上去，兩三次就解決咗🤣」。

還有網民分享另一成功經驗，指「我試過，拍片，搵埋管理處上去同佢嘈，話再有下次就報警，跟住管理處岀埋notice（告示）寫明再岀現這情况，我會報警處理，之後就無再發生」。

網民：會唔會係水管爆裂？

有人則嘗試推測「會唔會係水管爆裂？」、「好有可能是沖涼無關窗。於是流到樓下。試下過鄰居望吓是那戶，告訴管理處」。

更有網民豪氣地提出「租佢上面以其人之道還治其人之身」、「買個樓上個單位，日日倒水，俾佢試吓你嘅感受😂」。

資料來源：FascinatingPhoenix4704＠facebook將軍澳主場

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