紅磡殯儀館附近馬路 載紙紮祭品紙箱神秘移動？ 網民眉精眼企發現動力來源｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：18:00 2026-03-09 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-09 HKT

紅磡殯儀館附近馬路，日前被拍攝到載有紙紮祭品的紙箱，在大白天下離奇自動向前行，難免令人左思右想，思前想後，穿鑿附會到靈異事件上。有網民嚇人地形容情況如「白日見鬼」，也有人嘗試理智地認為是「AI（人工智能）技術」。眉精眼企網民則經細心觀察後，終於發現到紙箱的動力來源。詳情見下圖及下文：

紅磡殯儀館附近馬路 載紙紮祭品紙箱神秘移動？ 網民眉精眼企發現動力來源逐張睇↓↓↓↓

網民：咁猛？

樓主日前（6日）在社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片發帖，神秘地留言指「天地無極，乾坤借法。遁地！！！」。

網民對紙箱會自動移動大感驚訝，紛紛發問「咁猛？」、「乜料？」，甚至直言「有鬼！」、「日光日白走出嚟嚇人，真係鬼馬」、「好猛喎」、「大酒店係猛啲嘅」、「日光日白都有鬼呀.....好猛呀～」，有人更加驚問「（農曆）7月14（鬼節）咁快到喇咩？」。

有人更言之鑿鑿地稱「白日見鬼，一定有冤情」，還危言聳聽地表示「會有啲嘢你見唔到，附近，好猛！」。

網民：無人駕駛呀

有唔信邪的網民則作理智分析，指「依家興呀，無人駕駛呀」、「智能運送」；還有人幽默地指這幾個是「盲盒」，甚至是「傳說中嘅走鬼」。

還是有眉眼企的網民經細心觀察，發現到紙箱的動力來源，稱「可想而知係一個好瘦弱嘅老人家拖住嗰一堆紙箱，一啲都唔好笑」、「咁啱遮住咗個人啫，冇嘢嘅」、「見到從旁推車步行時揈緊隻手喇😄」、「呀婆拖紙皮箱」。

資料來源：Soso Chan＠facebook車cam L（香港群組）

