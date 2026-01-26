非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭鹹豬手 怒揭惡行後色狼反應一絕｜Juicy叮

一名媽媽級港鐵乘客日前在屯馬綫車廂內挨著門邊時，疑似被一隻伸出座位旁玻璃屏風，戴著指環的怪手推臀非禮。女事主大膽怒揭對方惡行後，「奇招」色狼的一絕反應更令人嬲上加嬲。詳情見下圖及下文：

非禮「奇招」摸玻璃扮扶手 屯馬綫港媽挨門邊慘遭推臀部 怒揭惡行後色狼反應一絕逐張睇↓↓↓↓

樓主：唔小心挨埋去會俾佢非禮

樓主日前在社交平台Threads上載相片發帖，留言指「真係唔好話我怨氣重，遇到呢種人，怨氣唔重都唔得」。接著提醒「女仔搭地鐵真係小心啲，唔小心挨埋去會俾佢非禮🙂」。

樓主講述詳情時表示「（開頭都冇留意，因為我攬住個女挨住度門，直到我呢邊開門挨埋去，佢直接拎呢隻手推開我個Pat（臀部）👋🏻，第一下真係覺得俾人非禮）」。

樓主：我話佢扶手唔係咁扶

結果樓主發惡稱「我話佢扶手唔係咁扶，佢唔知腦殘定當聽唔到😅」。相中見到一隻手伸出座位旁，捉著玻璃屏風，而非握著金屬柱扶手，另一隻手則拿著手機。

在回應欄，樓主補充現場為「港鐵屯馬綫，由恆安返大圍」，並進一步講述當時的情況「係咁話佢扶手唔係咁扶，佢係咁周圍望唔理我😐」、「正常都係捉條柱點會咁樣扶住，啲人睇唔到挨埋去真係當自己黑仔」。

樓主並指「真係咁啱要落車，如果唔係我真係Ｘ足全程」、「我同個女講遇到呢種人要行開啲」。

網民和應：試過喺呢個位俾人篤籮柚

有回應的網民附和，稱「我都試過一次，唔知係咪同一個人😓（感覺被人摸Pat Pat) 但佢扮晒扶玻璃😫」、「我都試過喺呢個位俾人篤籮柚，啲衰人真係借啲意㗎」。有網民估計這名色狼可能是慣犯，指「PＸ佬扮傻，有時喺街度詐詐諦諦撞吓你！」。

針對事件，有人建議事主報警，稱「擺明非禮啦報警！邊度有人隻手會咁樣擺㗎，你咪叫佢同差人解釋點解隻手會咁樣擺，橫掂依家車廂有閉路（電視）」。

網民分享防範反擊妙法

另有心水清的網民指「根本唔需要咁坐」、「邊Ｘ個正常人會咁Ｘ樣放隻手，死變態佬」、「真係咸濕先會將隻死人手扶呢個位」，並分享防範或反擊「鹹豬手」妙法，如建議「照用個袋壓落去，嗰個位唔係扶手」、「係我呢，就會即刻搵個袋啪落去😤」、「攞住袋有拉鍊位嗰邊直接大力壓落去🤔」。

資料來源：kkkkaren.c＠Threads

