傳說中九霄奇遇 搭飛機邂逅「佛光」 天文台：上ＸＸ都有機會見到｜Juicy叮

彩光環在九霄之上綻放，在雲海中閃爍，在浮動，如一場靜謐的加冕，也是天空贈予旅人的指環。香港天文台前日（22日）在社交平台facebook發帖，轉載網民經歷了一趟發光的飛行，搭飛機時邂逅「雲上佛光」，並解釋如何形成這一圈難得一見，傳說中的奇景。詳情見下圖及下文：

天文台：只會喺背向太陽方向出現

天文台在帖文中表示，「大家搭飛機時✈️，有冇見過雲上突然出現一圈『#佛光』呢😳？」，接著解釋「呢個現象其實叫做#彩光環，源於陽光被雲或霧中嘅水滴#反向散射而產生✨，所以只會喺背向太陽嘅方向出現🌞~」。

天文台還教路「除咗搭飛機，喺高山上⛰都有機會見到㗎！（攝：Camille Lok / 2026年1月18日 / #CWOS）#社區天氣觀測計劃 #大氣光學現象 #Glory #Backscattering」。

相片的攝影師更在回應欄，上載目擊「雲上佛光」的短片，片中的「雲上佛光」與飛機同行，一同移動。回應的網民紛上載自家的「雲上佛光」相片和應，其中有幸運兒於去年底，更加拍攝到完整的飛機影——

天文台深度解構「彩光環」

針對這種光學現象，天文台網頁2011年以《神秘的彩光環》為題，利用一張飛機相片深入解構「彩光環」，指「彩光環」（有時簡稱「光環」，也叫做「佛光」或「寶光」）是由於太陽光被雲中的水滴反向散射而產生細小又不同色彩的發光環，而且環的顏色通常略為黯淡。

天文台利用一張飛機被「彩光環」包圍的相片，深入解構「彩光環」。

「彩光環」也叫「佛光」

天文台續指，「彩光環」是出現在觀察者的反日點（antisolar point，圖A）下，一組圍繞著反日點的細小不同顏色的發光環，使太陽、觀察者和觀察者在「彩光環」裏的影子同時出現在一條直線上。

圖A。天文台網頁圖片

天文台表示，在沒有飛機的時代，目擊「彩光環」是較罕見的。但若果登上高山，也有機會看見類似現象。當太陽從登山者後面照射過來時，登山者有時可以看到他的影子被陽光投射到霧或雲上。當臨近日落或日出的時間，太陽的高度較低時， 觀察者的下半身影子會被大大拉長，影子因而看來明顯被放大。投影到霧或雲上的觀察者影子，四周被「彩光環」的一系列同心圓彩色發光環包圍著，稱為「布羅肯幽靈 (Brocken Spectre)」（圖B）。

圖B。天文台網頁圖片 ​

資料來源：香港天文台 HKO＠facebook

