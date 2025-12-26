香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒｜Juicy叮

一位香港大媽醜出日本。涉事大媽旅客早前在日本食肆等位食燒蠔期間，公然拿出指甲銼就地修甲長達20分鐘之久，更加因為她的一個動作，令到指甲粉四飛。大媽的「惡行」被同場港人拍下並上載至網絡，網民怒轟此舉「核突」、「冇修養」、「影衰香港人」。詳情見下圖及下文：

香港大媽醜出日本 等位食燒蠔挫20分鐘指甲 做一動作甲粉四飛 網民轟核突：影衰晒逐張睇↓↓↓↓

樓主：指甲粉成地都係

樓主早前在社交平台Threads以「請注重港人形象」為題，上載短片發帖，並留言講述事件的來龍去脈，指「日本系島等緊位食燒蠔，隔離呢位阿姐，同為香港人，拎個指甲挫出嚟，起碼挫咗20分鐘，指甲粉成地都係，仲拍拍拍飛到同圍係」。

樓主續稱「認真，呢度係食肆，再者其實可以返屋企先處理手甲，唔好講喺日本，喺香港都唔好咁啦。我仲想好好去日本，唔好俾人歧視㗎」。而短片中的四眼大媽，拿著長長的指甲挫挫指甲時，不知是否心虛，不時左顧右盼。

網民：真係食唔落

網民的反應幾乎一面倒地譴責片中大媽的「惡行」，認為行為「好Ｘ失禮」、「完全唔明佢哋嘅思維」、「一啲儀態都沒😩😩」。許多人表示「好核突」，並對這種「冇修養」的行為感到不齒。有人更加生動地形容大媽挫指甲是「生刨芝士粉」，倒胃地稱「諗起啲蠔有佢啲鹹香芝士粉就想嘔，真係食唔落」。

網民的批評集中在「影衰香港人」這一點上，留言包括「麻煩佢啲家人同朋友認領返佢🤮唔好俾佢出香港影衰香港人🤡」、「Ｘ出國際」、「丟香港人嘅架👊」、「唔好影衰香港人，累香港人俾人哋憎埋一份」。

樓主：唔想再嘈交，仲樣衰

部分網民則呼籲應當場制止，如「點解你（樓主）唔出聲呢😥」、「出聲ＸＸ佢嘛」、「俾我喺現場一定同佢鬧交」。樓主在回應欄補充，最終選擇不當場出聲制止，原因是「我唔想再嘈交，仲樣衰」，有網民講出樓主的顧慮來「個個都話Ｘ，呢啲公共場合做得出嘅，其實Ｘ佢都唔會理，啲日本人仲會覺得你搞事」。

資料來源：emilywylai＠Threads

