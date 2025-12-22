Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另辟蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：11:27 2025-12-22 HKT
發佈時間：11:27 2025-12-22 HKT

有屋邨驚現紅杏出牆式晾衣大法，遠看一個高層單位的睡房旁，橫向凌空生出一堆物體，拉近細看原來是吊吊揈的十多件衣物，可能隨時變仙女散花式的高空墮物。路人被這另闢蹊徑的曬衫做法嚇壞，有網民則看穿背後可能藏著慘情原因。詳情見下圖及下文：

屋邨紅杏出牆式晾衣大法 居民另闢蹊徑曬衫嚇壞路人 網民看穿背後慘情原因逐張睇↓↓↓↓

樓主：嘩好神奇啊

樓主昨日（21日）在社交平台Threads上載匪夷所思的晾衣相片及短片發帖，留言指「嘩好神奇啊，有冇人可以解釋吓佢點樣曬衫？😂」；拍攝角度由遠而近的短片另有旁白，稱「嘩好神奇呀，究竟點解會曬到咁樣嘅？」。

有網民估計現場可能是葵涌邨芷葵樓。從帖文中見到，有住戶在單位窗外，以高難度的紅杏出牆式晾曬衣物，這場面讓人嘖嘖稱奇。當中的戶主把一根長杆從高層睡房窗戶橫向伸出，衣物懸掛在杆上，挨著樓宇外牆晾曬，另有數件衣物直接擱在空調下的窗外。

網民：洗完搵啲濕衫吸塵

有網民直言「外面曬衫好污糟」、「神奇在咁曬衫法好污糟…全部衫黐晒外牆同無洗有咩分別⋯⋯」、「洗完搵啲濕衫吸塵」，更有人戲稱「無所謂啦，老公同個仔著之嘛，老婆自己嗰啲放入面」。

有網民同時擔心「又會有可能有雀屎」。然而，也有人開玩笑地認為「日日抹外牆，應該好乾淨先啱」、「呢幅外牆會好乾淨」。

網民：可能另一邊不斷滴水

有眼利的網民則發現「佢個單位廳窗出面吉晒大把位有得晾喎，做咩要喺睡房咁高難度晾出去？🤔」，甚至有網民問道「其實係咪冇人注意到？佢另一邊個單位係有晾衫位。」，並追問「點解另一邊有曬衣架唔用？要專登咁危險申支棍出去」。

有看透世情的網民則估計戶主此舉可能有慘情原因，指「可能另一邊不斷滴水，投訴極都無人理，咪出此下策」、「上面滴水落嚟」，或是「太陽殺百菌」、「人哋嗰個位置曬到，衣服順便殺菌，但有機會黐到外牆啲塵，睇彩數，可能樓上嗰條友成日掛啲有味嘅嘢滴落下一層所以掛喺呢個位！ 心同感受」。

關於如何做到紅杏出牆式橫向掛衣，有網民表示「買條杆，有咩咁神奇？」，甚至網上「買個晾衫神棍隊出去」，並認為是「伸縮桿，睇唔到有難度！」，「應該可以伸縮的🤔」。有人感嘆「承重力好強😳」、「佢有幾犀利，啲衫咁都唔吹跌」，並稱讚「聰明」、「最有創意曬晾大獎」。

網民：聰明反被聰明誤

有網民擔心如此晾法有點危危乎，可能「聰明反被聰明誤」，「其實如果佢只鐵通呢，唔夠力跌咗落去，會掟死人，點解住附近嗰啲唔投訴佢㗎呢，又係要出咗事先驚……」。

有人直言「大風少少就跌 😅」、「好Ｘ危險」、「有危險」、「點止話神奇，要舉報，跌咗落嚟咁點算啊死人都得㗎喎！」、「佢用個窗受力，唔驚成個窗跌落去咩？」。

還有網民嚴肅地認為這種行為「漠視他人安全」，甚至查問「算唔算僭建 🤣🤣」、「佔用公家地」，呼籲「如有危急，可以報警」或「報管理」。

資料來源：suchiisaiimouto＠Threads

