大媽買藥油爭俾錢：我嚟！ 贏身位先付款都「輸」 大反轉結局超爆笑 網民看出背後小心思｜Juicy叮

3名大媽早前買藥油時在收銀櫃枱前發生你推我撞的爭俾錢場面，拿著手機顯示的付款碼一人一句「我嚟！我嚟！」。其中一名大媽雖然贏身位兼搶先付款，但總的來說都是「輸」了，而且大反轉的結局超爆笑；有細心的網民則看出背後小心思。詳情見下圖及下文：

大媽買藥油爭俾錢：我嚟！ 贏身位先付款都「輸」 大反轉結局超爆笑 網民看出背後小心思逐張睇↓↓↓↓

目擊事件的樓主本月17日在社交平台Threads上載短片發帖，留言指「真係誇X張，完全目中無人，直接喺我面前表演MMA。我企喺後面好似以為我有防護罩咁，真係呆Ｘ咗」。

片中的大媽情緒相當高漲，擠在收銀櫃枱前為藥油找數，「得得得得得得」、「唔好唔好唔好」、「我嚟我嚟我嚟」、「收收收呢度呢度」之聲始起彼落。

後上大媽反勝

但原來看似搶贏付款的大媽，竟只繳付了1盒最近收銀員的藥油價錢，其餘5盒遠離收銀員的藥油，卻被後上的大媽「得手」。她在片中向收銀員表示「唔係唔係，你掃我吖嘛真係」、「後面5支俾我」，最終如願以償，以340元買下，劇情大反轉地成為爭俾錢大贏家。

網民：扮嘢假到死

不少網民都不滿這種「MMA」式的爭相付款行為，認為「擾民」、「阻礙在後排的顧客」。有網民批評此類行為「自我中心到黐線」，「無聊」，直指「咁鍾意俾錢，嗌佢幫你俾埋呀嘛😌」；但有網民坦言「香港老一輩都係咁」、「香港啲師奶都好鐘意爭比錢🙈」。

有細心的網民則看出了小心思，將這行為視為「假爭俾錢」，認為是「扮嘢」的表現、「假到死」、「其實係爭唔比🤔」。

針對爭相付款的金額，有網民一針見血地指出「十幾廿蚊就爭🤷🏻‍♂️幾百蚊就縮」，「少少錢爭住俾」，「幾十蚊，試下幾千蚊，仲爭唔爭，扮嘢！」；另有人估計，可能抱持著「可能兩個都唔想俾之後食飯嗰餐」的微妙心理，試圖在小額消費上表現出「人情味」，卻在真正大額開支面前「縮」回去。

面對此情此景，網民不乏幽默諷刺，有人建議「猜包剪揼贏咗個俾囉，咁簡單~」，或者「叫佢俾埋你嗰份呀嘛🤣🤣」。

資料來源：43ofung_852＠Threads

相關閱讀：

大媽銅鑼灣時代廣場偷電煲粥 商場保安勸阻拒停 仲大大聲「咁講」 結局是...

港鐵爭位嘮嘈大戰 大媽A鬧唔停口 師奶B小學雞式應對 大叔佛系勸交成焦點

東鐵大媽硬坐小童腿上迫讓位 再攝成人兒子插坐 小童反應獲激讚：有教養！