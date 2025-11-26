「最揼心」六合彩全中6個字卻收$680 6800萬金多寶擦身過 事主女友揭致命原因：「好揼Ｘ！」｜Juicy叮

6800萬六合彩幸運二金多寶昨晚（25日）攪珠，有女網民在攪珠後，公開男友的六合彩票，爆粗表示「好揼Ｘ」，原來男友雖命中全部6個攪出號碼，卻因為一個「致命原因」，令他僅獲得$680元的獎金，巨額獎金化為泡影引發網民熱議。

「最揼心」六合彩全中6個字卻收$680 6800萬金多寶擦身過 事主女友揭致命原因：「好揼Ｘ！」↓↓↓↓

有女網民昨晚在六合彩金多寶有攪珠結果後，在「齊齊研究六合彩！」FB專頁發帖表示「我男朋友好揼Ｘ」，她上載男朋友為6800萬「幸運二金多寶」購買的六合彩票，男友共購買了兩注電腦彩票。

攪珠結果公布後，這期六個中獎號碼，即1、2、17、35、37、48，竟奇蹟般地全數出現在他所購買的兩注彩票之上，不過，命運卻與他們開了一個巨大的玩笑，這六個號碼並非完整地排列在同一注內，而是被巧妙地在兩注中分散開來。

最終，這兩注本應帶來額獎金的六合彩票，其中一注因中了3個攪出號碼而獲得七獎，獎金為港幣40元；另一注則因中了4個號碼而獲得五獎，獎金為港幣640元。兩者相加，總獎金為680元，與6800萬的頭獎相比，差距十萬八千里，樓主在帖文中亦以一句「好揼Ｘ」來形容這份極度懊惱的心情。

網民提醒方知兩注皆中

樓主在和網民互動時，亦有超味小插曲，當有網民好奇詢問總獎金時，樓主初時仍懵然不知兩注都有中獎，回覆道：「上面果條無，下面果條收$640。」

幸得數位細心的網民提醒：「上面嗰條都有$40收」，她才恍然大悟，並解釋稱：「你啱，我哋都無留意到」、「俾果兩個上下調轉擾亂了」，承認當時只專注於號碼的排列順序。

網民：電腦飛姐，自己畫就真係揼喇

帖文在網上引發熱議，網民的反應各異。有人以幽默的方式調侃，笑稱：「加埋中頭獎。」有人更搞笑地表示：「你試下申請COMBINE CERT，睇佢受唔受。」

有網民從理性角度分析，認為電腦彩票本無從選擇，實屬運氣使然，留言道：「又唔係自己揀，有咩好揼Ｘ啫」、「電腦飛姐，自己畫就真係揼喇」。有不少人分享自己類似的經歷，感嘆「我都試過。分佈曬係2行度」。

儘管與巨獎擦身而過，樓主在回應留言時，透露依然保持樂觀的心態，她說：「係可惜機會不是他的，下期再努力」

來源：「齊齊研究六合彩！」FB