港鐵型男搭霸王車「10秒突圍」 4職員防線遭1招KO 港鐵：已通知警方｜Juicy叮

一名身穿黑白間條運動套裝的「型男」，在港鐵南昌站疑因逃票，與多名港鐵職員上演一場「突圍戰」，最終在4名職員包圍下，僅用10秒成功突圍逃脫，過程被現場乘客拍下在網上流傳。

港鐵型男搭霸王車「10秒突圍」 4職員防線遭1招KO 港鐵：已通知警方↓↓↓↓

有網民在「車cam L（香港群組）」Facebook專頁發布一段影片，帖文標題為「南昌港鐵站，用兩蚊卡遭斷正？？為追堵截」，引發網民關注熱議。

事發在港鐵南昌站近A出口的大堂，影片中，一名身穿黑白間條運動套裝的年青「型男」，疑因逃票被多名港鐵職員攔截。

從影片可見，當時至少有四名身穿黃色制服的港鐵職員，正將該名間條衫男子圍住。一名女職員和一名男職員更上前，張開雙手築起「人肉圍牆」，試圖阻止男子離開。

港鐵職員：「我依家要報警，停低！」

現場氣氛緊張，職員不斷高呼：「我依家要報警，我依家要報警，停低！」、「停低！冷靜啲！」，而該名男子則顯得相當不合作，一邊掙扎，一邊反駁：「你唔好㧬我！」，完全沒有停步的意圖。

雙方僵持不下，該名男子多次試圖衝破防線，他不斷要求職員不要推他，以此招乘職員不備，突然發力，繞過職員的攔截，拔足狂奔，向出口方向逃去。幾名職員立刻尾隨追趕。

影片曝光後，大部分網民都對該男子的行為予以譴責，狠批他「肉酸」、「正乞丐」。有網民留言嘲諷：「俾人捉到咪乖乖俾罰款算X數啦......走甩都變通緝犯......」、「咁大個人 搭車都冇錢」、「身光頸靚，好眉好貌，個腦仲係小童」，認為為了區區幾元車費而犯法兼被拍上網，實在是得不償失。

港鐵：查票發現一名乘客未有乘車入閘記錄

不過，亦有網民提出另一種可能性：「有機會呢個應該係攞殘疾八達通，因為任何情緒病都可以攞到......所以佢未必係偷雞」。但隨即有人反駁：「如果唔係身有屎，洗鬼走咁快」，認為他逃跑的行為已是「心中有鬼」的最佳證明。

港鐵發言人回覆《星島頭條》查詢時表示，為保障已付正確車費乘客的利益，港鐵職員不時於港鐵範圍內進行查票工作，確保乘客使用正確的車票乘車。

發言人表示，於11月17日上午，職員於南昌站進行查票，要求一名未有乘車入閘記錄的乘客，出示身份證讓職員發出附加費通知書，該名乘客拒絕合作並逃跑。公司已就事件通知警方。

來源：車cam L（香港群組）FB