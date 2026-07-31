美加升學2026︱加國銜接課程 最早完成中五後可報讀

美加升學2026︱加拿大的學制和美國相似，據最新的QS世界大學排名，有4間大學排名首100以內，包括第30的麥基爾大學、第32的多倫多大學、第45的英屬哥倫比亞大學，以及排第96的亞伯達大學。香港學生所報讀的課程，範疇也廣泛，包括商科、工程、人文、理科、藝術等。

美加升學2026︱大學轉修課程 最遲1月入學

美加的大學通常為4年制學士課程，採用學分制，而加拿大大學接受中學文憑試、IB及A-Level成績申請；而兩者都設有社區學院，同學可先修讀普遍為2年的銜接課程，合乎成績要求後，再升讀大學。加拿大的銜接課程，港人較熟悉的有2類，包括「大學轉修課程」（University Transfer Program）及社區學院的副學士課程。「大學轉修課程」分為階段一（Stage I）和階段二（Stage II），同學最早可完成中五後，以校內成績報讀階段一，完成後再升讀階段二，成績符合要求便可升讀大學二年級。

延伸閱讀：美加升學2026︱當地學制靈活 專家教路「2+2」模式 以相對較低學費取大學學位

至於社區學院的副學士課程，則適合完成中六的同學申請，完成2年制課程後，可申請學分轉移銜接上大學，直接升讀大學三年級，換言之，以4年時間取得大學學位，亦是香港學生的熱門選擇。

一般來說，加拿大大學的主要入學期是9月，部分院校亦提供1月入學的選項，所以若文憑試考生現時才決定赴加升學，仍有機會趕及申請；另外，大學轉修課程可於明年1月開學，同學可因應個人情況選擇。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生/Appeal資訊 (持續更新)

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<