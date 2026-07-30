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澳洲升學2026︱大學設銜接課程 DSE 10分以下都能報讀 修畢可升讀學士

升學攻略
更新時間：15:41 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:41 2026-07-30 HKT

若同學的文憑試成績未能達到直入大學學士一年級的要求，澳洲大學設有完善銜接課程，包括大學基礎班、文憑課程及海外學生英語強化課程。

大學基礎班及文憑課程

在澳洲的銜接課程中，「大學基礎班」（Foundation）主要針對香港中學文憑試10分以下，或者只完成中五課程的同學。學生完成大學基礎班且分數達標後，可升讀原校的學士一年級，而可選擇的課程，更高達99%。

至於「文憑課程」（Diploma），則適合文憑試考獲10至14分的同學，課程畢業後，可直升原校大學二年級，但限制是完成課程後，只能升讀原校同樣學科的學士課程。

鄭名凱表示，不論大學基礎班或文憑課程，只要分數達標就可原校升讀，畢業時獲發的證書，與直入大學學士學位的沒分別。目前香港學生在該兩個課程的分數達標率高達85%，萬一不達標，亦可轉學校或學科。

海外學生英語強化課程

若同學學術分數達標，但IELTS成績「差少少」，學校內部語言中心會判斷學生能力，並提供「海外學生英語強化課程」（ELICOS），學生須在開學前完成10至12星期的接駁課程，通過後即可開學。

記者：唐綺晴 圖片：受訪者提供

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