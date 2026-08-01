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美國升學｜Interlochen Arts Academy 全美藝術高中第一

升學攻略
更新時間：12:00 2026-08-01 HKT
發佈時間：12:00 2026-08-01 HKT

位於美國密歇根州的Interlochen Arts Academy，是一間享譽全球的頂尖藝術寄宿高中。學校成立於1928年，校園坐落於森林與湖泊環繞的自然環境之中，為9至12年級的學生提供音樂、舞蹈、戲劇、電影、新媒體、視覺藝術、創意寫作等多個專業方向。

頂尖音樂舞蹈課程

學校FB圖片
學校FB圖片

學校被Niche評為2026年美國最佳藝術高中第一名，並在學術與大學預備方面獲得A+評級。學校於2006年獲得由美國總統頒發的國家藝術獎章，此獎是美國藝術領域的最高榮譽；並於2019年獲評為美國教育部綠絲帶學校及密歇根州綠色學校。

Interlochen Arts Academy亦被譽為全球最佳音樂家專業學校之一，課程涵蓋樂理、作曲、演奏、結他、鋼琴等，音樂風格包括爵士樂、流行音樂等。學生有大量機會參與大型合奏團演出，學校亦定期邀請來自南加州大學、密歇根大學及新英格蘭音樂學院的著名藝術家到校指導。

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舞蹈方面，學校提供嚴謹的大學預備級舞蹈課程，導師均為世界知名的芭蕾舞、爵士舞及編舞家。校內設有佔地25000平方英尺的專屬舞蹈場館，每年至少舉辦3場舞蹈表演，並由學校管弦樂團現場伴奏，讓學生展現最完美的自己。

學校配備專職大學升學顧問，熟諳藝術類院校及傳統大學的申請流程。從10年級開始，學生可與顧問進行一對一溝通，制訂個性化升學計劃，將個人興趣與目標院校精準匹配。顧問團隊與茱莉亞學院、柯蒂斯音樂學院、羅德島設計學院等頂尖藝術院校密切聯繫，並能提供內部推薦機會。

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特設專業升學輔導

申請院校有全面支援，視覺藝術與創意寫作學生可獲得教授及校友對作品集的審核反饋，不斷進步；音樂、戲劇、舞蹈學生則接受模擬試鏡訓練，提升表演力。學校設有專業錄音棚及拍攝設備，協助學生錄製高品質申請材料，並協助聯繫合適教師撰寫推薦信，確保每一環節皆有專業加持。

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