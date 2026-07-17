DSE放榜2026｜盤點今年12間有直屬/聯繫/一條龍小學的狀元中學 哪間中學有4間聯繫小學?

DSE放榜2026｜中學文憑試（DSE）前日 （7月15日）放榜，今年破紀錄地誕生24位狀元，當中包括11位「超級狀元」，分別來自15間中學，而誕生DSE狀元中學的數目，也是歷來最高。綜觀今年誕生狀元的中學，大部分為傳統名校，也有創校只有約20年的直資中學；最特別的是，今年15間狀元學校中，有12間是有直屬/聯繫/一條龍小學。換言之，有意讓子女入讀狀元搖籃的家長，除了可留意學校招收中一新生的時間外，如子女正就讀幼稚園或小學，其實已可開始部署，包括留意直資和私立小學的申請時間和收生準則；如心儀小學為官立或資助小學，則要了解子女在小一「自行分配學位」階段的分數，以及小學校網等資料。

DSE放榜2026｜哪些狀元中學有直屬/聯繫/一條龍小學？

地區 狀元中學 中學資助模式 *直屬/聯繫/一條龍小學 模式 中西區 聖保羅男女中學 直資 聖保羅男女中學附屬小學 一條龍 聖保羅書院 直資 聖保羅書院小學 直屬 英皇書院 官立 般咸道官立小學、

李陞小學、

香港南區官立小學 聯繫 灣仔區 皇仁書院 官立 愛秩序灣官立小學、

軒尼詩道官立小學、

軒尼詩道官立小學（銅鑼灣） 聯繫 香港華仁書院 資助 番禺會所華仁小學 直屬 油尖旺區 拔萃女書院 直資 拔萃女小學 一條龍 嘉諾撒聖瑪利書院 資助 嘉諾撒聖瑪利學校、

天神嘉諾撒學校 一條龍 九龍城區 喇沙書院 資助 喇沙小學 直屬 香港培正中學 資助 香港培正小學 直屬 西貢區 保良局羅氏基金中學 直資 保良局陸慶濤小學 一條龍 沙田區 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 直資 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 一條龍 屯門區 保良局董玉娣中學 資助 保良局方王錦全小學

保良局梁周順琴小學、

保良局莊啟程第二小學、

保良局志豪小學 聯繫

*資料來源：小學概覽

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DSE放榜2026｜直屬/聯繫學校的升中學額安排是怎樣？

如有直屬/聯繫小學的中學，根據中學學位分配辦法，其中一級的總學額，在扣除留級學額和自行分配學位後，須在統一派位階段，分別採用其剩餘中一學額的85%（直屬）或25%（聯繫），收取其連繫小學的小六生；有特殊情況的直屬學校，例如小六生總人數少於中一學位的 85%，在統一派位階段收取連繫小學的小六生時，則可選擇保留其剩餘中一學額的 85%，或一個較小並足以涵蓋所有合資格連繫小學小六生的學額數目收取學生。

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DSE放榜2026｜一條龍學校辦學模式的理念是怎樣？

「一條龍」辦學模式的理念，是讓有相同理念的中、小學加強合作，促進課程的連貫性，加強學校對學生的認識和照顧，減少小學生升中時的適應困難，以及做到「不放棄任何一個學生」。

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