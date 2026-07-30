美國升學｜Riverdale Country School 取消傳統AP課程 深度革新教學模式

Riverdale Country School創立於1907年，坐落於美國紐約市西北部的河谷區。校園由兩個綠意盎然的校區組成，總佔地達27.5英畝，分別為幼小部的River Campus及中高部的Hill Campus。學校恪守「智．品．社」（Mind, Character, Community）的辦學理念，在追求學術挑戰的同時，亦提供全方位的支持。

多元學習環境

Riverdale Country School的學生來自不同文化背景。學校FB圖片

學生來自全球70多個國家，近半數為有色人種，構成了一個高度多元與包容的學習環境。在卓越的教育質量與個人化升學輔導下，畢業生備受頂尖學府青睞，每年均有眾多學生入讀耶魯、賓夕法尼亞、哥倫比亞及康奈爾等長春藤盟校，是融合傳統與創新、城市與自然的頂尖私校。

該校傑出校友眾多，包括前美國總統約翰．甘迺迪、鋼琴巨擘兼作曲家利奧波德．郭朵夫斯基，以及首位橫掃格林美、奧斯卡與金球獎最佳歌曲的傳奇歌手卡莉．西蒙。

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推出大學級課程

學校早在十餘年前便取消傳統AP課程，全面推行更具深度與挑戰性的榮譽課程及大學級課程，例如「神經倫理學」、「仿生工程」及「城市設計與社會公正」等，旨在系統性地培養學生的批判思考及深度學習能力。

師資陣容強大，師生比例約為「1︰5」，逾80%教師持有碩士或博士等高級學位，其中不少畢業於長春藤盟校及頂尖文理學院。

畢業生學術表現亮眼，SAT平均分達1460（滿分1600），ACT平均分為34（滿分36），持續獲哈佛、耶魯、哥倫比亞大學、麻省理工學院及羅德島設計學院等世界頂尖學府錄取。

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跨領域全人教育

學校課程體系致力於跨學科整合，有機融合STEM、人文與藝術，以培養學生的全面素養及個性發展。除了主修課程，更開設眾多探索型Mini課程，例如「AI倫理」、「女權主義對話」、「新聞寫作」及「冷戰檔案研究」等，鼓勵學生深入研討與實踐。

此外，學生亦可發起Capstone獨立研究項目，深入探索個人長期興趣的領域。課程中，廣泛融入寫作、演講、哲學對話與倫理思辨訓練，並高度重視社會責任感的培養，將社區服務課程列為畢業必修，實現知識與品格的同步成長。

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