中一叩門2026｜升中派位7.7放榜 校長籲留意「叩門」安排 留班位專位專用料增難度

26年度的中一派位結果，將於7月7日，即下周二公布，當中包括「自行分配學位」和「統一派位」結果，屆時學童須在就讀小學領取派位證及入學註冊證，並於7月9及10日，到獲派中學註冊，否則被視為放棄學位。至於已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，亦可於派位日上午10時起，透過電子平台查閱派位結果。

視乎需要別亂「叩」

臨近派位日子，Elsie知道很多子女未獲「自行分配學位」正取生通知的家長，都會感到緊張，有的甚至正部署「叩門」。Elsie跟身兼香港津貼中學議會主席的九龍真光中學校長李伊瑩傾過，她指今年公營中學「叩門位」的數目不變，即每班最多只可用1個「留班位」收「叩門生」，達至專位專用，換言之，如果中學有4班中一，就只有4個「叩門位」，除非該校有學生沒有前往註冊，校方就可以把有關學額取錄「叩門生」。

事實上，就近年中、小學的「叩門位」減少，部分中學的「叩門」競爭情況更激烈，家長或要因應情況，考慮是否需要「叩門」。李伊瑩認為，「叩門」會為子女帶來壓力，「除非獲派中學的程度，和子女有明顯差距，否則未必需要『叩門』。」她以九龍真光中學為例，傳統上只有4個「叩門位」，但也未必盡用，會視乎情況。

「正觀」派位結果

此外，由於每間中學的「叩門」時間表未必相同，故李伊瑩建議家長在派位結果公布前，就應先了解心儀中學的「叩門」程序，包括是否接受「叩門」，及早安排，避免浪費時間，「有的學校在放榜日下午接受申請，有的則在放榜後翌日，而九龍真光中學則只在放榜日上午接受申請，所以家長當日應帶備子女的成績表，如有需要，可盡快去心儀中學『叩門』。」

在「叩門」階段，不少學校都設筆試，了解申請人的學術能力；部分中學會再設面試，進一步了解申請人的應對、品格、禮貌、中英文能力、對學校的認識，以及了解申請人和學校是否互相適合等等，所以家長帶子女「叩門」前，須有心理準備。

就下周二的升中放榜，李伊瑩提醒家長，即使派位結果和預期落差太大，也不要表現出極度失落。「家長要給子女正面訊息，別表現出很失望的樣子，否則可能影響小朋友的情緒。」此外，她認為家長可趁機告訴子女，只要保持積極主動的學習態度，不論入讀甚麼學校，都會取得好成績，「當你是積極的學習者，不論在甚麼環境下都會閃耀。」

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重筆試特殊專長

此外，Elsie亦跟中西區的傳統名校聖若瑟書院校長郭廸民傾過，他說近年的「叩門位」減為約5個，但每年約有200人申請，即約40人爭1個學額，競爭的確較以往激烈。至於今年「叩門」申請表，已上載校網，有意讓兒子申請該校的家長，可及早準備，避免屆時帶漏文件。

郭廸民表示，該校將於7月8日上午接受「叩門」申請，並於7月10日安排所有申請人參加中英數筆試，從中揀選合適申請人面試，並了解他們的品格、思維模式和邏輯思維等，對答以英語為主，內容可能和日常生活或小學周遭事物有關，「在『自行分配學位』階段，學校不可以有筆試，校方只能透過成績表和面試了解申請人，對部分申請人來說，可能不太有利，所以今次想着重筆試。」

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面試有禮勿操練

由於聖若瑟書院為「全開英文班」中學，故郭廸民認為，對就讀中文小學的申請人來說，筆試的英文卷可能稍深，數學卷則會中英對照，「因我們想了解申請人的數學能力，避免有人不懂解題，所以試題用中英對照。」他表示，該校的甄選機制，主要基於筆試和申請人履歷，「如果他們在某方面非常出色，都會是考慮因素。」

對於計劃讓兒子到該校「叩門」的家長，郭廸民認為應放輕鬆，毋須刻意讓兒子有太多操練，「我們很注重學生的well-being（身心健康），故筆試內容應該是孩子本身就懂的東西，毋須特別操練，不要有太大壓力；反而在面試時，表現有禮、乖巧、注意談吐等就可以。」

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