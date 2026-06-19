英國升學｜Sedbergh School 設「牛劍」指導課程 部署升讀名牌大學

擁有500年歷史的Sedbergh School，毗鄰Yorkshire Dales與Lake District兩座國家公園，環境優美，距離曼城機場（Manchester Airport）約90分鐘車程。目前學校有逾500名學生，絕大多數為寄宿生，相較其他學校，國際學生有更多機會在純英語環境中生活及與同儕交流，從而提升語言能力。由於多數學生周末留宿校園，校方亦安排多元活動及學術課程供寄宿生參與。

拔尖計劃培育尖子

Sedbergh School有不少學生升讀牛津大學或其他名校。新華社圖片

學校開設了「9 STAR拔尖計劃」，從Year 9起便發掘及培育具潛質的優秀學生，教授課堂以外的知識，並訓練他們的邏輯思維、表達能力，以及解難技巧。參與該計劃的學生不僅學習英文、數學、科學及外語，還會涉獵哲學、學習技巧、知識論及商業概論等範疇。

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此外，學生還有機會在Year 10加入學校的「牛劍」指導課程（Oxbridge Preparation Programme），參觀劍橋大學，並在大學招生導師的帶領下，了解最新入學資訊等。曾修讀該課程的學生畢業後大多升讀牛津、劍橋或其他頂尖大學。

Sedbergh School的課外活動豐富，其中運動項目最為多元。除了欖球、板球、短跑、曲棍球、田徑及網球等活動外，較具特色的戶外運動還包括航海、馬術、射擊與洞穴探索。校內配備相應的設施，包括網球場、體育大樓、射擊訓練場、游泳池等。

其中，板球運動自1910年代起便已開辦訓練課程，多年來培育出不少晉身本地或國家隊，乃至遠赴亞洲發展的職業板球選手。氣槍射擊亦為全年進行的項目，學生參與室內及室外的射擊訓練，並遠赴南非及加拿大參賽。

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多元體育音樂活動

除此之外，學校自1881年開始，舉辦名為Wilson Run的10公里長跑賽，且延續至今。

另外，學校每年舉辦超過70場音樂活動，涵蓋合唱團、管弦樂團、管樂隊，以及極具特色的風笛與鼓樂隊（Pipes and Drums Corps）。校方亦提供豐富演出機會，從小型非正式的「Play & Listen」音樂會，到每周的全校集會，乃至於鮑威爾音樂廳與赫斯特中心舉行的大型音樂會。

「Oh!爸媽」授權轉載

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