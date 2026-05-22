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英中插班︱英皇書院 6.1接受插班申請 附申請要求

升學攻略
更新時間：14:31 2026-05-22 HKT
發佈時間：14:31 2026-05-22 HKT

位於中西區、屹立半山一世紀的傳統官立名校英皇書院，多年來人才輩出。該校不僅有眾多知名校友，近年亦誕生多位中學文憑試（DSE）「超級狀元」。近日，校方宣布招收中二至中四插班生，有意為兒子轉校的家長，可於下周二（5月26日）起在學校網頁下載或親臨學校索取申請表，並於6月1日至12日期間親身交回學校。申請者須於7月中旬進行筆試及面試，錄取結果將在7月20日或之前公布。

曾誕多位DSE超級狀元

英皇書院於1926年創校，為官立男校，但早於60年代，該校曾接受女生申請入讀預科班，直至2013年才全面停收女生。此外，學校早在1951年便成立口琴隊，並於1988年增設樂器必修課程，推行「一人一樂器」計劃，是本港較早推動此計劃的學校之一。一直以來，英皇書院以「慎思篤行」為校訓，推行全人教育，五育並重，全面照顧學生需要，協助他們發掘潛能、均衡發展。

延伸閱讀：英中插班｜林憶蓮母校迎百周年 瑪利曼中學插班申請有甚麼準則？

作為百年學府，該校可謂人才輩出。近年更誕生多位DSE「超級狀元」，例如去年的容卓言、2024年的葉劭源，以及2022年的甘仲軒等。歷年校友更遍及社會各界，包括前行政長官梁振英、前天文台台長林超英、前勞工及福利局局長羅致光、前財經事務及庫務局局長陳家強、著名骨科醫生何百昌，以及前香港建築師學會會長吳永順等。

延伸閱讀：英中插班｜聖若瑟書院 5.20起招收插班生 校方提供申請貼士

是次插班申請一律只接受親身遞交。初步入圍者將獲邀參與7月14日的筆試，其後合資格的考生須再通過7月18日的面試甄選。

英皇書院招收插班生資料

  • 年級：中二至中四

重要日子：

  • 6月1日至12日：遞交申請表（截止時間為6月12日16：30）
  • 6月18日或之前：以電話或電郵通知獲邀筆試者
  • 7月14日：舉行入學考試（包括中、英、數三科）
  • 7月18日：舉行面試（只限合資格考生，主要考核中英文溝通能力）
  • 7月20日或之前：通知獲錄取之申請者前往學校辦理註冊手續

申請資格：

  • 學業成績必須優異（其中必須包括中國語文、英國語文和數學科）
  • 品德操行達乙+（B+）或以上
  • 兼具其他成就或才能等

申請所需文件：

  • 插班生學位申請表 
  • 申請人之身份證明文件
  • 申請人成績表複印本
  • 課外活動紀錄和表現等資料（如有）

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