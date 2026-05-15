香港建造學院開放日5月底舉行 互動科技體驗 引領DSE生規劃前景

隨着今屆中學文憑試（DSE）落幕，不少考生正積極規劃升學路向。近年本港基建及大型發展項目接踵而來，業界對專業技術人才的需求日益殷切。香港建造學院將於5月29至30日，一連兩天於九龍灣院校舉行開放日，為有志投身建造業的年輕人及家長提供升學及就業資訊。

AI與機械人技術互動體驗

今年開放日特別強調科技應用，現場設有建造科技示範與互動體驗。參加者可親身嘗試操控無人機、測量及放樣機械人，甚至與建造機械狗互動。為展現行業數碼轉型的成果，學院更設立沉浸式虛擬實境（VR）專區，並展示結合人工智能（AI）相機、安全智慧工地系統（4S）以及 AR ＋ BIM 技術的「建築透視空間」。此外，現場亦備有 STEAM 創意工作坊及現代樹藝技術展示。

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針對應屆考生及有意轉職的青年，開放日提供一對一課程諮詢，並設有即場報名及面試環節，更有升學與就業專題講座協助釐清發展方向。5月29日開幕當天，學院更邀請到創作歌手洪嘉豪擔任嘉賓，與年輕人分享互動。

全日制課程免學費設津貼

香港建造學院目前提供一系列全日制免學費課程，並為合資格學生提供每月訓練津貼，金額由 $3600至$12910不等（視乎課程而定）。學院近年積極將機械人操作及數碼施工應用納入教學內容，確保學生掌握緊貼趨勢的專業技能。同時，校方提供就業配對服務，而修讀高等文憑課程的學生更可銜接學位課程，進一步完善職業生涯發展。

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除了全日制課程，學院亦開辦多元化的兼讀制課程，涵蓋機械人應用、安全訓練及大師級培訓等，協助在職人士取得相關專業認可資歷。

香港建造學院開放日2026

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