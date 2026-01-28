英中面試2026｜全港英文中學面試資訊合集 日期/安排/考核內容一文看清！

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英中面試2026｜26學年中一自行分配學位的申請日期已截止，現階段各校都在整理申請人的報名表，邀請合適的申請人到校面試。一般來說，中一面試多於2月底開始，直至3月中結束，所以在這段期間，家長應為子女作好準備，包括了解心儀中學的面試模式和評分準則等，讓子女在面試時有更好發揮，爭取在自行分配學位階段被錄為正取生的機會。《星島教育》整理了全港的全開英文班中學（英中），在中一自行收生的面試內排和內容等，讓家長了解子女所申請中學的面試安排之餘，也了解其他中學的情況，有助準備得更全面。

英中面試2026｜中西區7間英文中學面試資訊

英皇書院（男校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：根據申請人之學術表現(60%)及課外活動(25%)、服務及特別才能(15%)挑選合適申請人進行面試。
  • 地址：香港西環般咸道63號A
  • 詳細資訊：>>按此<<

高主教書院（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：半山羅便臣道2號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖嘉勒女書院（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港摩星嶺道50號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖若瑟書院（男校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港中環堅尼地道7號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖類斯中學（男校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月23日（周一）
  • 面試安排/內容：篩選200名申請學生進入面試。
  • 地址：香港西營盤第三街179號 
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖士提反女子中學（女校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：無提供
  • 面試安排/內容：面試將了解申請人的明辨性思維、創意、解難能力及中英口語溝通能力等，校方將以書面通知所有申請人面試安排。
  • 地址：香港列堤頓道2號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英華女學校（女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港中環羅便臣道76號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜灣仔區7間英文中學面試資訊

瑪利曼中學（女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有非就讀直屬小學的申請者均會獲邀面試；內容考中英溝通能力、邏輯思維、理解能力、態度。
  • 地址：香港跑馬地藍塘道123號
  • 詳細資訊：>>按此<<

皇仁書院（男校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：學校會根據申請者的校內操行和學術成績、教育局提供的排名 (73%)；課外活動和服務的成就和獎項(27%)，選取大約250名申請者面試。個人面試的考核範圍，包括中英語文能力、數理知識、常識及溝通技巧。此外，為確認申請人在學業以外的成就，校方將會另行約見在音樂及/或運動方面具卓越表現的申請人。
  • 地址：香港銅鑼灣高士威道120號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會鄧肇堅中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港灣仔愛群道9號
  • 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撤聖方濟各書院（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試，甄選準則包括英文表達能力、中文表達能力、邏輯思考能力及溝通技巧。
  • 地址：香港灣仔堅尼地道9-13號。
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖保祿中學（女校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：2026年3月15日（周日）
  • 面試安排/內容：小組討論形式，以英語及粵語進行，了解學習態度、中英語文能力及溝通技巧。
  • 地址：香港跑馬地雲地利道18號A
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港真光中學（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港大坑道50號
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港華仁書院（男校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）（暫定）
  • 面試安排/內容：學校將根據學業成績及全人發展(60%)和自行分配學位排名名單上的名次(40%)，邀請部分獲甄選的申請人參加面試；面試包括個人及小組面試。
  • 地址：香港皇后大道東281號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜東區7間英文中學面試資訊

庇理羅士女子中學（女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：學校將根據申請人於學業成績及課外活動的表現，約見合資格的申請人。面試會就申請人在中、英、數各方面能力進行評估，以英語及粵語進行個人面談。
  • 地址：北角天后廟道51號
  • 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒書院（女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）；3月14日（周六）（後備）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：香港鰂魚涌海澤街10號
  • 詳細資訊：>>按此<<

張祝珊英文中學（男女）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日下午（周六）； 3月8日下午（周日）（後備）
  • 面試安排/內容：學校將按申請人的教育局成績次第，邀請最多9成的申請人參與面試。考核範疇包括語文能力、邏輯思維、溝通技巧及態度；以英語及粵語進行。
  • 地址：香港北角雲景道11號
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港中國婦女會中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：只會接見不多於九成的申請人；面試以個別面見及全英語對答形式進行。
  • 地址：香港西灣河太祥街2號B
  • 詳細資訊：>>按此<<

港島民生書院（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）（暫定）
  • 面試安排/內容：學校將參考教育局提供的「成績次第名單」及操行評級，甄選約300名申請人參加面試。
  • 地址：香港西灣河太安街26號
  • 詳細資訊：>>按此<<

筲箕灣官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）(首輪面試)；2026年3月(第二輪面試)
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加首輪面試，面試語言包括英語及粵語。
  • 地址：香港筲箕灣柴灣道42號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖馬可中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）或 3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試，準則包括申請人的英語表達能力、獲取的獎項、操行，以及參與課外活動和社會服務的表現。
  • 地址：香港筲箕灣愛秩序灣愛賢街18號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜南區英文中學面試資訊

英中面試2026｜嘉諾撒聖心書院
嘉諾撒聖心書院（女校）

  • 自行分配學額：59個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：中、英語文能力，共通能力，社會意識及態度
  • 地址：香港薄扶林置富花園置富徑2號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜九龍城區12間英文中學面試資訊

何明華會督銀禧中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月16至20日
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加首輪面試，校方將了解申請人的中英文能力、理解能力、表達能力等；校方再邀請部分申請人進入次輪面試，除了解中英文能力外，還再了解溝通、表達、組織、分析和解難能力，以及對社會的認知等。
  • 地址：九龍九龍塘牛津道2C號
  • 詳細資訊：>>按此<<

迦密中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。內容為中、英文個別面談，各約10分鐘，亦會與家長面談約5分鐘，讓家長有機會與該校教員溝通。
  • 地址：九龍何文田忠孝街55號
  • 詳細資訊：>>按此<<

陳瑞祺（喇沙）書院（男校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：根據篩選準則及分數比重，揀選合適的申請人進行面試，內容包括評估申請學生之英語水平、溝通能力及社會觸覺等。
  • 地址：九龍何文田常和街4號
  • 詳細資訊：>>按此<<

旅港開平商會中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪網上面試：2026年2月14日（周六）；次輪實體面試：3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：首輪面試將了解申請人的語文思維、應對表達及數理邏輯表現，校方將揀選合適的申請人進行第二輪面試，面試以英語及粵語進行。
  • 地址：九龍何文田石鼓街22號
  • 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒聖家書院（女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年2月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀小組形式進行面試。
  • 地址：九龍延文禮士道33號
  • 詳細資訊：>>按此<<

九龍真光中學（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀參加面試。
  • 地址：九龍九龍塘沙福道真光里1號
  • 詳細資訊：>>按此<<

喇沙書院（男校）

  • 自行分配學額：76個
  • 面試日期：於1月中旬至1月底的下午舉行。
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲得面試機會。
  • 地址：九龍喇沙利道18號。
  • 詳細資訊：>>按此<<

瑪利諾修院學校（中學部）（女校）

  • 自行分配學額：54個（教育局審批中）
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：九龍九龍塘何東道5號。
  • 詳細資訊：>>按此<<

民生書院（男女校）

  • 自行分配學額：54個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：觀察申請人的言談舉止、禮貌、中文及英文表達能力、分析能力及社會認知水平等。
  • 地址：九龍九龍城東寶庭道8號
  • 詳細資訊：>>按此<<

基督教女青年會丘佐榮中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：九龍何文田常和街6號
  • 詳細資訊：>>按此<<

東華三院黃笏南中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：九龍九龍塘牛津道1C 
  • 詳細資訊：>>按此<<

華英中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：按照收生準則挑選學生參與面試；以中、英文進行。
  • 地址：九龍何文田常和街8號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜油尖旺區6間英文中學面試資訊

中華基督教會銘基書院（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲安排參加第一輪面試；甄選部分申請人參加第二輪面試。
  • 地址：九龍大角咀橡樹街16號
  • 詳細資訊：>>按此<<

伊利沙伯中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：以廣東話及英語進行，不設小組討論。通過面談了解學生中英語文的理解與表達能力、對社會時事的認識，以及數理邏輯的能力
  • 地址：九龍旺角洗衣街152號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖芳濟書院（男校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。以個別面見形式考核，考生須以中文及英文作答。評估範疇包括溝通能力、語言能力、創造力、運算能力、解決問題能力和科學思考能力。
  • 地址：九龍大角咀詩歌舞街45號
  • 詳細資訊：>>按此<<

嘉諾撒聖瑪利書院（女校）

  • 自行分配學額：16個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：只有入圍的申請者會接獲通知參加面試。
  • 地址：九龍柯士甸道162號
  • 詳細資訊：>>按此<<

真光女書院（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試，過程以英語為主。
  • 地址：九龍窩打老道54號A
  • 詳細資訊：>>按此<<

華仁書院（九龍）（男校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試暫定2026年3月14日（周六）；次輪面試暫定3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：將按照中一入學申請評分方法，包括教育局所發出的成績次第，甄選申請人面試。以英語進行，受訪者將有機會單獨或小組進行面試。
  • 地址：九龍窩打老道56號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜黃大仙區5間英文中學面試資訊

中華基督教會協和書院（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：操行達乙級或以上的申請者方符合面試資格。學校將根據收生準則進行評分，最多360人會獲甄選進行面試，過程以粵語及英語進行。
  • 地址：九龍慈雲山蒲崗村道171號
  • 詳細資訊：>>按此<<

可立中學（嗇色園主辦）（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：九龍爵祿街15號
  • 詳細資訊：>>按此<<

保良局何蔭堂中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月1日（周日）
  • 面試安排/內容：以英文及中文進行，學生面試時英文表現佳者優先
  • 地址：九龍黃大仙蒲崗村道176號學校村
  • 詳細資訊：>>按此<<

保良局第一張永慶中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：九龍慈雲山蒲崗村道173號
  • 詳細資訊：>>按此<<

德愛中學（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：申請人如操行在乙+級或以上，將獲安排面試。個人及小組面試以中文及英文進行。
  • 地址：九龍慈雲山道8號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜深水埗區5間英文中學面試資訊

中華基督教會銘賢書院（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：九龍石硤尾偉智街1號
  • 詳細資訊：>>按此<<

長沙灣天主教英文中學（男校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）。
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試
  • 地址：九龍長沙灣福榮街533號
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：九龍深水埗南昌街250號
  • 詳細資訊：>>按此<<

寶血會上智英文書院（女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：九龍石硤尾偉智街3號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖母玫瑰書院（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試，以英語進行。
  • 地址：九龍又一村玫瑰街22號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜觀塘區7間英文中學面試資訊

中華基督教會蒙民偉書院（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：以小組形式進行，評分範疇包括操行、溝通能力、時事常識及分析能力及英語能力。
  • 地址：觀塘曉明街20號
  • 詳細資訊：>>按此<<

觀塘官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日或14日（周六）
  • 面試安排/內容：以5-6人為一組面試，主題圍繞個人及家庭、學校生活及日常生活。第一部份學生需以粵語討論指定主題；第二部分將以英語描述一幅圖畫。
  • 地址：九龍觀塘順利邨順緻街9號
  • 詳細資訊：>>按此<<

觀塘瑪利諾書院（男校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：九龍觀塘翠屏道100號
  • 詳細資訊：>>按此<<

順利天主教中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：邀請約300人參加面試。
  • 地址：九龍觀塘順利邨順緻街7號 
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖言中學（男校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年2月
  • 面試安排/內容：第一部分以英語進行，評估申請學生之英語溝通的能力；第二部分以廣東話進行，以評估申請人的解難能力為主。
  • 地址：九龍新清水灣道38號 
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖傑靈女子中學（女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試
  • 地址：九龍觀塘康利道26號 
  • 詳細資訊：>>按此<<

藍田聖保祿中學（女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：根據自行收生準則及比重甄選合適的申請人參加面試。
  • 地址：九龍觀塘藍田安田街10號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜沙田區13間英文中學面試資訊

浸信會呂明才中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試2026年2月28日（周六）；次輪面試3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：首輪升中面試主要考核面試生在討論中表達、應對、溝通等能力，期望面試生可展示識見學養、組織思維、人際交流、語言表達等能力。以廣東話及小組形式進行，每組由 4至5 名面試生組成，包括首輪個人發言和次輪自由討論。題材符合小六學生的常識範圍，以貼近生活見聞和學習經驗為原則。
  • 地址：新界沙田瀝源源禾路11號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖母無玷聖心書院（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行，主要評核學生之應對、品格及語文表達能力。
  • 地址：新界沙田乙明邨乙明邨街四號
  • 詳細資訊：>>按此<<

賽馬會體藝中學（男女校）

  • 自行分配學額：百分百自行收生
  • 面試日期：首試面試：2026年2月28日（周六）（暫定），次輪面試：3月
  • 面試安排/內容：首輪面試將了解申請人的學術表現及學習態度，尤其英語能力、體藝才能、性格、操行及家庭支援等；；第二輪面試與校長、副校長或助理校長進行，家長將被邀請陪同申請人面見。
  • 地址：新界沙田火炭樂景街5-7號
  • 詳細資訊：>>按此<<

沙田蘇浙公學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：以個人及/或小組面試，內容以英、數、中、普通話、學校概況及情境題。
  • 地址：香港新界沙田豐順街七號
  • 詳細資訊：>>按此<<

天主教郭得勝中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界沙田秦石邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

五旬節林漢光中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人獲邀參加首輪面試，形式為個別面見，及以中、英文對答，內容包括英語表達能力、中文演講及個人生活題等。
  • 地址：新界沙田愉田苑
  • 詳細資訊：>>按此<<

沙田官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：以英語及粵語進行，以評核申請學生之語文能力、數理及獨立思考能力等。
  • 地址：新界沙田文禮路11-17號
  • 詳細資訊：>>按此<<

沙田循道衞理中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。面試以小組形式進行，語言為廣東話及英語，面試主要評核學生應對、自信、品格、思維、應變能力及英語表達能力等。問題將圍繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事和對生活的期望。此外，亦會有處境題及思考題，讓學生表達意見。
  • 地址：新界沙田新田圍邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

沙田培英中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。
  • 地址：新界沙田禾輋邨豐順街9號
  • 詳細資訊：>>按此<<

沙田崇真中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試：2026年3月14日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：首輪及第二輪面試分別以個人及小組形式進行，兩者均需以粵語及英語交流。面試主要評估申請人的語文能力，及了解申請人的品格、學習態度及生活習慣等。
  • 地址：新界沙田大圍美田路一號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會林裘謀中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。
  • 地址：新界沙田第一城得寶街10號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會曾肇添中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。以小組形式分別進行中文（廣東話）及英文面試。
  • 地址：新界沙田禾輋邨德厚街6號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖羅撒書院（女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月7日及21日（周六）（暫定）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。以個別面談形式進行（英語及粵語）
  • 地址：新界沙田銀城街29號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜西貢區4間英文中學面試資訊

英中面試2026｜迦密主恩中學
英中面試2026｜基督教宣道會宣基中學
英中面試2026｜景嶺書院
英中面試2026｜將軍澳官立中學
迦密主恩中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：中、英文水平、個性、態度、思維能力及價值判斷等。
  • 地址：新界將軍澳寶林邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

基督教宣道會宣基中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界將軍澳唐俊街6號
  • 詳細資訊：>>按此<<

景嶺書院（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026 年 2 月至 3 月期間進行，第一次面試暫訂於 2 月 8 日（周日）舉行。
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試，以個人或小組形式進行，內容包括中英文應對及表達能力 (英語、普通話)、時事常識、學生談吐、操行、邏輯及解難能力
  • 地址：新界將軍澳林盛路1號
  • 詳細資訊：>>按此<<

將軍澳官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：根據操行達乙級及按成績的準則甄選同學參加面試。面試內容包括測試學生的語文能力和數理邏輯能力，了解他們對日常事物的認知和價值觀等。
  • 地址：新界將軍澳敬賢里二號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜元朗區9間英文中學面試資訊

中華基督教會基元中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。以廣東話及英語進行，依據學生的應對內容及溝通技巧評分。
  • 地址：新界元朗鳳攸東街
  • 詳細資訊：>>按此<<

趙聿修紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：以廣東話及英語進行，評核學生語文及數理邏輯的能力。個別面見形式進行。
  • 地址：新界元朗體育路七號
  • 詳細資訊：>>按此<<

新界鄉議局元朗區中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日及14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。由主考老師與考生進行個別會見，內容包括朗讀英文文章、中英文能力考核、常識題、數學推理題及回答思辯題等。以英語及粵語進行，考生無需以普通話作答。
  • 地址：新界元朗教育路123號
  • 詳細資訊：>>按此<<

天主教崇德英文書院（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：首輪面試：2026年3月7日（周六）；次輪面試：3月21日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人獲邀參加首輪面試。
  • 地址：新界元朗洪水橋洪德路一號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會白約翰會督中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年2月7日（周六）
  • 面試安排/內容：面試將以英語及廣東話進行。按學生禮貌、應對、語文能力等各方面評分。
  • 地址：新界元朗鳳攸南街十號
  • 詳細資訊：>>按此<<

基督教香港信義會元朗信義中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試：2026年1月24日（周六）；次輪面試：1月31日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。 
  • 地址：新界元朗天水圍天耀邨第二期
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港管理專業協會羅桂祥中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月8日（周日）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界元朗天水圍天柏路26號
  • 詳細資訊：>>按此<<

東華三院盧幹庭紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年1月24日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界元朗朗屏邨第三期
  • 詳細資訊：>>按此<<

元朗商會中學（男女校）

  • 自行分配學額：50個
  • 面試日期：首輪面試：2026年1月31日（周六）；次輪面試：2月28日（周六） 
  • 面試安排/內容：以英文及中文進行。
  • 地址：新界元朗豐年路20號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜北區6間英文中學面試資訊

風采中學（教育評議會主辦）（男女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語/普通話交談日常生活話題。
  • 地址：新界上水清城路八號
  • 詳細資訊：>>按此<<

香港道教聯合會鄧顯紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：以英語及粵語交談日常生活話題。
  • 地址：新界上水彩園邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會陳融中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：內容有英語對話、與考官溝通及小組討論，並以英語及廣東話進行，如有需要，申請人可選擇以普通話作答。面試將評核申請人的儀態、語言能力、溝通技巧、分析能力等。
  • 地址：新界上水智昌路六號
  • 詳細資訊：>>按此<<

田家炳中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：內容包括溝通能力及技巧 (英語為主)；禮貌、衣著、談吐應對； 理解及分析能力；創意；興趣；日常生活知識；時事觸覺及對該校認識。
  • 地址：新界粉嶺維翰路一號
  • 詳細資訊：>>按此<<

東華三院甲寅年總理中學（男女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有合資格者均獲邀面試；以小組形式進行，英語、粵語交談及小組討論。
  • 地址：新界上水彩園邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

東華三院李嘉誠中學（男女校）

  • 自行分配學額：51個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試；以英語進行小組討論。
  • 地址：新界粉嶺祥華邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜屯門區8間英文中學面試資訊

香港九龍塘基督教中華宣道會陳瑞芝紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月16及17日（周一及二）
  • 面試安排/內容：未有資料 
  • 地址：屯門友愛邨友愛路7號
  • 詳細資訊：>>按此<<

保良局百周年李兆忠紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：未有資料 
  • 地址：新界屯門大興邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

保良局董玉娣中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：將會面見所有符合資格的申請人；以英語及粵語進行。 
  • 地址：新界屯門湖景邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

順德聯誼總會梁銶琚中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月
  • 面試安排/內容：採用個人面談形式，以英語及粵語進行，整個程序約15分鐘。內容包括以英語朗讀一篇文章的部分章節；採用個人面談形式，先以英語對答，然後再以粵語對答。
  • 地址：香港新界屯門安定邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

南屯門官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。
  • 地址：新界屯門湖山路218號
  • 詳細資訊：>>按此<<

馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：考慮學生的興趣、溝通能力、語言能力（包括中、英）及應對能力。學生面試當日須帶備校內之中、英、數家課（包括中、英文 作文）以作評核之用。
  • 地址：新界屯門石排頭路17號
  • 詳細資訊：>>按此<<

屯門官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試；以英語及粵語進行。
  • 地址：新界屯門青山灣段青山公路393號
  • 詳細資訊：>>按此<<

仁愛堂田家炳中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：以英文及廣東話進行小組面試，英文部分包括對話、篇章朗讀及閱讀理解；中文部分包括數學、科學及常識的基礎知識、對品德情意的個人觀感、表達及思辨能力
  • 地址：新界屯門山景邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜荃灣區4間英文中學面試資訊

可風中學（嗇色園主辦）（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月8日（周日）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：新界上葵涌和宜合道448號
  • 詳細資訊：>>按此<<

寶安商會王少清中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：面試時間15 至 20 分鐘；有個人環節（以英語進行）及小組討論（以中文進行），將評核學生中英語文能力及學術水平。
  • 地址：新界荃灣大壩街2號
  • 詳細資訊：>>按此<<

荃灣官立中學（男女校）

  • 自行分配學額：43個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）及3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：以廣東話及英語進行個人面談，以了解學生的能力、興趣及潛能等。
  • 地址：新界荃灣海壩街70號
  • 詳細資訊：>>按此<<

荃灣公立何傳耀紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：41個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：會面時間約 10 分鐘；以英語及粵語進行。除一般面試，校方將會約見具備音樂卓越表現的申請者，進行樂器演奏測試，優異者可獲額外分數。
  • 地址：新界荃灣石圍角邨屋邨中學第1號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜葵青區9間英文中學面試資訊

佛教善德英文中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：會面時間約10分鐘，會面將側重申請人的中、英語文表達能力和數理能力。
  • 地址：新界葵涌興盛路5號
  • 詳細資訊：>>按此<<

中華基督教會全完中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界葵涌上角街15號葵涌邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

中華傳道會安柱中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：無提供 
  • 面試安排/內容：所有申請者均會獲邀面試。
  • 地址：新界葵涌梨貝街6號
  • 詳細資訊：>>按此<<

天主教母佑會蕭明中學（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：小五下學期操行達B或以上的申請人均可參與面試。
  • 地址：新界葵涌葵葉街6號
  • 詳細資訊：>>按此<<

保良局羅傑承中學（一九八三）中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：新界青衣長康邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

保祿六世書院（女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：新界葵涌梨貝街8號
  • 詳細資訊：>>按此<<

順德聯誼總會李兆基中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請者均獲邀面試。
  • 地址：新界葵涌葵盛圍303號
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會林護紀念中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：首輪面試：2026年2月7日（周六）；次輪面試：3月7日（星期六）、3月13日（下午）或3月14日（星期六）
  • 面試安排/內容：首輪面試著重表達及溝通能力、數理能力；次輪面試著重學生學習態度、自信心、價值觀等
  • 地址：新界葵涌葵盛圍397號
  • 詳細資訊：>>按此<<

東華三院陳兆民中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：形式以中英文朗讀、解難、自我介紹（英語）、成語造句、小組討論。
  • 地址：新界葵涌葵盛葵合街1-5號
  • 詳細資訊：>>按此<<

英中面試2026｜大埔區5間英文中學面試資訊

迦密柏雨中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。以英語及廣東話進行。
  • 地址：新界大埔大元邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

南亞路德會沐恩中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）
  • 面試安排/內容：所有申請人將獲邀參加面試。形式為中、英文口試。
  • 地址：新界大埔大元邨
  • 詳細資訊：>>按此<<

聖公會莫壽增會督中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年2月28日（周六）（暫定）
  • 面試安排/內容：溝通能力、英語水平、數學及邏輯思維能力。
  • 地址：新界大埔運頭角里26號
  • 詳細資訊：>>按此<<

恩主教書院（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月7日（周六）
  • 面試安排/內容：以個人形式進行，語言為廣東話及英語。面試問題將環繞個人及家庭生活、學校生活、課外活動、社會時事等方面，讓學生表達意見，抒發對中學生活的期望。
  • 地址：新界大埔培賢里
  • 詳細資訊：>>按此<<

王肇枝中學（男女校）

  • 自行分配學額：40個
  • 面試日期：2026年3月14日（周六）
  • 面試安排/內容：中文(廣東話)小組面試了解溝通及分析能力；英語個別面試，則了解申請人的溝通及分析能力。
  • 地址：新界大埔廣福道182號
  • 詳細資訊：>>按此<<

註：以學校最後公布為準
資料來源：學校網頁

