IKEA貼心售後服務獲讚！港人凳轆損壞 客服1安排替換配件「真係估唔到」 網民驚喜：真心欣賞！

宜家家居（IKEA）向來以簡約實用、富設計感的北歐風格傢俱深受香港家庭喜愛，入手傢俱後可選用官方的安裝服務或自行組裝。不過，萬一遺失傢俱配件或替換配件可以如何處理呢？近日，有港人分享替換IKEA凳活輪的經驗，表示家中一張購自IKEA的活輪椅因使用多年，「除咗啲轆，其他都仲好好」，所以想購回零件替換，竟獲客服一個貼心安排令他直言「真係估唔到」！

IKEA貼心售後服務獲讚！港人凳轆損壞 客服1安排替換配件「真係估唔到」

有時傢俱使用多年仍能保持其品質，只需更換部份配件可繼續使用，但往往因未能找到配件而被逼棄置。近日，有港人分享替換IKEA凳活輪的經驗，表示家中一張購自IKEA的活輪椅因使用多年，「除咗啲轆，其他都仲好好，唔想咁快掉（扔）」，所以他於官網嘗試找尋同型號活輪，惜官方未能提供此類商品。

樓主決定聯絡客服「問吓可唔可以配返啲轆，竟然有喎！」，他等待一周後收到通知可以到提貨櫃取貨。惟官方未附有任何支付方式，樓主再向職員查詢，「佢竟然話配件唔使錢！啲轆原來係由斯洛伐克空運嚟香港，仲要全免，真係估唔到」。

網民驚喜：真心欣賞！

對於IKEA貼心的售後服務，有網民感到驚喜並讚賞，「真心欣賞，專登運送小配件，勁細節勁有心」、「大癲，咁好服務」、「IKEA啲配件喺出邊配唔到，全部都好特別，當然要返IKEA配」、「好好呀官方可以免費配返！」有同樣想更換配件的網民感謝樓主分享，表示會一試，「我有張IKEA凳最近個轆開始碎裂，張凳又係仲好好坐，真係可以唔駛錢配返？」

有網民表示曾想配一塊展示櫃玻璃不果，有人提醒設有品質保證的商品才可以，「有品質保證嘅先有配件配，如果無就睇運氣」、「記得留返個產品Barcode，勁有用！」有習慣網購的網友表示淘寶大多有類似配件，不過引來其他人反駁：「有官方QC免費零件唔要？」、「免費官方送唔要？」

IKEA零件索取服務

IKEA官方提供零件索取服務，方便傢俱因拆卸或搬家而遺失零件的顧客，大家可到官網下載組裝說明書，記下零件編號回到店內顧客服務部零件牆尋找，或聯絡顧客支援中心。

如何尋找所需IKEA零件？

在IKEA.com.hk或IKEA手機App搜尋產品 產品頁面中點擊「產品資訊」 打開「組裝說明/文件」可找到產品組裝說明 零件及其編號可於產品組裝說明中找到

文：RY

資料及圖片來源：Threads