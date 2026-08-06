西環驚現神秘吉舖？店內簡單佈置裝飾 手寫故事共享「都市靜心交流空間」 街坊疑惑：諗唔到想做乜？

近年，香港正值消費模式轉變，加上全球經濟壓力下，街道上出現部份待出租「吉舖」。日前，有西環街坊分享近日區內出現1間神秘吉舖，店內簡單佈置裝飾，惟卻出現「都市靜心交流」、「香港人手寫的故事」等字句。不少街坊不解該舖目的：「完全諗唔到呢間嘢想做乜？」詳情即看下文！

西環驚現神秘吉舖 店內貼有「香港人手寫的故事」字句

日前，有街坊網民於社交平台發文，指西環卑路乍街出現1間神秘吉舖。翻查資料，該舖位於西環卑路乍街南雄大廈地舖，建築面積480平方呎，月租為$40,000，該舖業主早前宣佈月租減至$30,000。據樓主上載的圖片所見，地舖未有作大型裝潢，只有簡單佈置裝飾，舖面掛起的各地產的招租告示亦未有移除。店內有人席地而坐，周遭貼有「都市靜心交流空間」、「香港人手寫的故事」、「城市裡人與人的聯繫」、「請給我們一個留言」等字句。

街坊不解神秘吉舖目的：「做心靈寄託中心？」

不少街坊網民都留言不解開設該店之目的，「琴日經過我完全諗唔到呢間嘢想做乜」、「做心靈寄託中心？」有人則認為該店另有目的，「呢個都係一個搵客既好方法黎。當然大前提你要有個地方先。有啲人覺得香港人可以入去留個言好有意思就打開左話題，然後話有其他活動會搵埋佢就隨手攞埋聯絡方法。」

神秘吉舖背後真實意義

掃瞄該店門外貼出的二維碼，會發現一個名為「dear.neighbour_hk」的帳戶，其簡介指出由2名香港土生土長的高中生開設，她們熱愛充滿活力的香港，同時感覺到這座生活節奏急速的城市「似乎缺少了甚麼」。二人發現大家追求成功過程中，忽略建立真正的人際連結，所以希望「探索香港的聲音與背後故事 ，人與人之間聯繫在我們城市中的價值，為香港的眾多聲音提供一個安全的空間」，不過此空間於今天（8月6日）完結。

文：TF

資料及圖片來源：西環變幻時@facebook



