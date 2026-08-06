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天后驚現「白龍王姐姐」周街派$500！全場後生仔做「一決定」保平安 網民：拎咗要小心……

生活百科
更新時間：12:35 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:35 2026-08-06 HKT

俗語有云「天下沒有免費的午餐」，但近日香港竟上演一幕「天降橫財」的奇遇！有港人於網上發文，指在一間糖水舖遇到一名陌生中年婦人，對方聲稱「發咗達」，竟豪氣地向全場顧客每人派發500元現金。事件在網絡迅速爆紅，引發網民熱烈討論。究竟是天降福氣，還是暗藏玄機？

港人糖水舖奇遇 自稱白龍王信徒「發達派錢」

有網民在社交平台分享了一段獲「派錢」的奇遇。 (Threads圖片)
有網民在社交平台分享了一段獲「派錢」的奇遇。 (Threads圖片)

近日，有網民在社交平台Threads分享了一則令人咋舌的經歷。事主表示，在享用糖水期間，突然出現一名自稱是「白龍王信徒」的中年女子。該女子向在場人士宣佈自己「發咗達」，為了分享喜悅，不僅揚言要請全場食糖水，更即場向每人派發500元現金。

事主更上傳了一張相片作證，只見糖水店的桌面上，赫然放著兩張嶄新的500元紙幣。然而，面對這筆突如其來的橫財，事主與在場約10名年輕人卻全體「嚇呆」，無人敢將錢拿走。事主坦言：「啲錢不明來歷，唔知有冇嘢依附，第一次有錢都唔敢收。」最終眾人選擇將錢留在原處，當作讓店舖請人吃糖水或留作捐助之用。

網民熱議 小心「借運換命」邪術？

帖文一出，隨即惹來海量網民留言，意見兩極。有網民支持事主的警覺性，直指「免費從來是最貴的」，警告隨便收下不明錢財分分鐘會承受當事人的「業力」或劫數。有留言更引述近年流傳的都市傳說，指有人會透過派散紙來「換命」或「續命」，直言「小心駛得萬年船」、「無功不受祿」。

另外，更有網民分享類似經歷。有人聲稱在天后區的店舖工作時，遇到一名中年女子給予5名員工每人500元（共2500元）作小費，條件是「必須在一星期內用完」，對方臨走前同樣提及「白龍王」，並在店內貼上相關字條；亦有人指曾在排檔獲陌生男子代結帳，更每人獲派2000元。種種事蹟令事件更添神秘色彩。

理性網民反擊 「香港人2026年還這麼迷信？」

不過，另一派網民則對「邪術說」嗤之以鼻，笑言：「信則有，不信則有500！」有人理性分析，若派錢能延壽，富豪豈不是能活到千歲？有網民認為續命之說不合邏輯，直言：「笑死人，搶劫呃人錢個班都發咗達啦，你哋連收個500蚊都仲驚，2026年仲咁迷信。」

不少人則提出更實際的隱憂，指這批鈔票有可能是偽鈔或黑錢，甚至懷疑是糖水舖的另類廣告宣傳手法呃流量。不少網民建議，最妥當的做法是「拿拿聲攞去麥當勞捐咗佢，幫助患病兒童」，既不貪財又能做善事。

誰是「白龍王」？  港娛圈名人篤信神預言

事件中被屢次提及的「白龍王」，其實是本名周欽南的泰國著名華僑，祖籍廣東潮州。據悉他13歲時見到太上老君旁邊的白龍王顯靈，40歲時受啟示覺醒為白龍王托世，其後在芭堤雅為人指點迷津。他的預言以準確聞名，生前深受兩岸三地演藝界人士尊崇，包括劉德華、梁朝偉、曾志偉等。白龍王於2013年8月因病逝世，終年76歲。


圖片及資料來源：Threads 

 

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