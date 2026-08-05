UNIQLO AIRism涼感底衫會「死」？日網民熱議著幾年仍未爛唔捨得丟 官方教路一招看壽命！

炎炎夏日，不少港人都會穿著UNIQLO的AIRism涼感內衣打底，貪其具備吸汗速乾、抗菌防臭及清涼感等舒適功能。不過，這件號稱「夏日恩物」的底衫，原來也有隱藏「壽命」！近日日本網絡瘋傳關於「AIRism生死之謎」的討論，引起數萬網民共鳴。到底穿了幾年依然無穿無爛的AIRism，還應否繼續著？UNIQLO官方就親自為大家拆解迷思。

UNIQLO AIRism「太襟著」？ 日本網民：由M碼變3L還在穿

UNIQLO的AIRism涼感系列具備吸汗速乾、抗菌防臭及清涼感等舒適功能，大受歡迎。

近日日本網絡瘋傳關於「AIRism生死之謎」的討論，引起數萬網民共鳴。

事緣日本一名血液內科醫生「その辺の血液内科医」在社交平台X發文，笑指：「雖然聽說AIRism的壽命只有2至3年，但我根本分不清它到底是生是死，今天依然穿著『生死不明』的AIRism。」帖文隨即引發大批網民熱烈迴響。

不少網民分享爆笑經歷，直言因為AIRism「不破不綻」，很難判斷是否該丟棄：「即使冷感力量已消失，只要未爛到不能穿，都會讓它在第一線活躍！」有人更笑指自己的底衫已經嚴重變形：「M碼穿了4年變成3L的長度」、「布料變薄到透視一樣」、「有一天它突然瘋狂變長，回過神來已經垂到胯下，但我還覺得它活著」。

更有細心網民點出「年輕」與「高齡」AIRism的致命分別：年輕的吸汗快乾，能保持肌膚乾爽；而老化的雖然吸汗，卻難以乾透，甚至會緊貼皮膚，反而令人感覺更侷促炎熱！

官方揭秘「服役」期限 穿滿3年涼感大減

到底AIRism的真正壽命有多長？UNIQLO台灣官方早前曾發布教學影片解答。官方指出，雖然衣物表面未必有破損，但經過長年穿著及多次洗滌，AIRism的特殊纖維效能會逐漸減弱。當衣物穿戴超過3年後，其透氣及涼感效果可能會「大打折扣」，因此建議消費者定期檢查並換新。

衣物標籤隱藏「壽命」密碼 1招查閱AIRism年期

若忘記了底衫買了多久，官方教路可透過衣物內部標籤的「隱藏密碼」查閱生產日期。只需找出標籤頂部括號內的4位數字，例如「(42-73)」：

第一個數字代表年份： 「4」代表2024年。

第二個數字代表季節： 「2」代表夏季（春夏秋冬排行第二）。

由此解碼公式可見，該件衣物便是2024年夏季的產品。

UNIQLO涼感系列穿搭保養貼士 選對尺寸更吸汗

除了定期更換，UNIQLO官方亦分享了兩大貼士，幫助大家達到最佳的排汗散熱效果。首先，選擇貼身尺寸的AIRism，能讓衣物更貼合身體，大大提升吸汗效率。其次，今年的AIRism布料已特別針對除臭功能進行強化，但在清洗後，仍建議將衣物晾在通風處，以避免異味產生。

圖片及資料來源：Uniqlo、Threads

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