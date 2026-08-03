政府工物流署招請校對職位！頂薪可達$3萬 糾正送印前錯處/備存校對稿件/輪班工作 DSE學歷+零經驗可申請

政府工待遇優厚且相對穩定，故此一直被稱為「鐵飯碗」。最近，政府物流服務署有公務員職位空缺，正在開放招請「校對」一職。此校對工作入職門檻不高，要糾正送印前錯處、備存校對稿件，不過須輪班工作，擁有DSE學歷即可申請，頂薪可達$3萬，即睇招聘詳情！

政府工物流署招請校對職位！頂薪可達$3萬 糾正送印前錯處/須輪班工作

根據招聘公告的描述，「校對」職責主要進行校對工作，確保印製前識別錯處並加以糾正，同時需要備存收到及交出的校對稿件，工作須輪班及在有需時逾時工作。申請人須通過技能測試，獲取錄的申請人通常按公務員試用條款受聘3年，通過試用期限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。校對職位起薪為總薪級表第3點，月薪為$17,545，最高可至總薪級表第12點，即每月薪資為$30,595。

DSE學歷+零經驗可申請

至於入職要求門檻不高，申請人須於DSE中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷，同時須於《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，如申請人在申請公務員職位時仍未曾參加相關的《基本法及香港國安法》測試，或未曾在相關的《基本法及香港國安法》測試考獲及格成績，仍可作出申請，申請人會被安排在招聘過程中參加相關測試。

申請人如獲邀參加面試或技能測試，通常會於截止申請日期後約10至12個星期內收到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲參加面試或技能測試，則可視作經已落選。

政府物流服務署「校對」職位詳情

入職條件：

(a)在香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；或

(b)在香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b)在香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷； 符合語文能力的要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及

在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績

*政府在聘任公務員時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）C級及E級的成績，會分別被視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科第3級和第2級成績

職責：

進行校對工作，確保在印製前識別錯處並加以糾正

備存收到和交出的校對稿件

校對須輪班工作及在有需要時逾時工作

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年，通過試用關限後或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用

申請手續：

文：RY

資料及圖片來源：政府物流服務署