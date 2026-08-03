司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律

近年，不少的士車主指經營困難，不過日前有的士司機於網上發文，大讚當的士司機的3大好處。樓主稱自己入行當的士司機僅1個月，生活開支竟能大減6成，揚言「辛苦工作為左（咗）就係六七十歲後，可以享受類似咁既（嘅）休閒寧靜生活，原來揸的士已經可以做到」，有網民則向樓主告誡：「要顧客人感受夠自律」，詳情即看下文！

大嶼山的士司機讚「揸的士」3大好處 生活開支大慳6成

一位於大嶼山從事的士行業的職業司機日前於Threads發文，列出3點大讚「揸的士真係好X正」。樓主表示的士司機可以每天早上「慢慢食早餐」，打趣指「睇住旁邊啲西裝友趕頭趕命，自己懶懶閒喺的士站等人過嚟開門」。當每日接載約10名客人後，便可到機場「排場訓（瞓）覺」，等客期間可以看劇、看電影，「又有冷氣，呢個世界大把免費娛樂」。樓主分享的士司機由於需長時間在車廂工作，因此體力消耗不多，午餐可選擇「10蚊兩個包」或吃麥皮即可解決，變相可以慳錢。

樓主認為，當的士司機後能節省到不少生活成本，平常下班回家吃飯或盡可能「自己煮」，計算下來入行1個月扣除必要開支後，總支出只佔「大概比平時返工四成左右」，生活成本大減6成。樓主感慨「辛苦工作為左（咗）就係六七十歲後，可以享受類似咁既（嘅）休閒寧靜生活，原來揸的士已經可以做到，人生真係可笑」。

網民認同「揸的士最好就係自由」 籲生活自律/顧客人感受

樓主的帖文引來不少網民留言，有人表示「想入行」，理解從事的士司機於生活上的自由度及靈活性，「自己開心最緊要」、「揸的士最好就係自由」。不少網民忠告樓主久坐要定時伸展筋骨，「記得落車做下運動，郁下啲手腳」，亦有人告提醒要顧及客人感受及自由生活講求自律，「千祈唔好喺車食煙，好冇品，顧客人感受」、「揸的士嘅壓力通常係自己畀自己嘅」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads