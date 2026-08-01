動漫節長者Cosplay吸萬人讚好！60+戀柱5日自製劍套/婆婆芙莉蓮真白髮 最老Coser保持熱血有原因「年齡只是一個數字」

第27屆香港動漫電玩節（ACGHK）早前圓滿落幕，會場中除了青春活力的年輕Coser（參與 ⁠Cosplay 角色扮演活動的人），今年更出現一道獨特風景—— 一群銀髮 Cosplayer 盛裝登場，其專業用心的打扮，旋即成為全場焦點，在網絡上引發萬人讚好！

銀髮Coser團現身動漫節 萬人讚好：今屆最靚大合照

活動期間，有網民於社交平台Threads上載了一張這班長者Coser的合照。照片中，一眾銀髮Coser於會場一字排開，氣勢磅礴。站在前排的婆婆化身《葬送的芙莉蓮》，頂著一頭還原角色的白髮，手持標誌性紅色法杖，神韻十足；旁邊的《鬼滅之刃》「戀柱」戴上粉綠雙色假髮，手執親製長劍，英姿颯爽；還有服飾精緻華麗的《原神》雲堇、英氣勃勃的《神奇女俠》以及《百變小櫻》等。他們全套武裝上陣，從服裝到道具都極為考究，面對鏡頭自信地擺出動作，笑容燦爛，完美打破了年齡界限。

照片一出，隨即引起逾萬人轉發，狂吸2.6萬個讚好。網民紛紛留言大讚：「今屆最靚嘅大合照」、「看到真的芙莉蓮」、「60歲去cos係對自己年輕的夢想熱愛，一萬分支持！」、「人老心未老，Cosplay無分年齡」、「佢哋分分鐘係香港第一批追動漫嘅人」。在一片讚賞與祝福聲中，不少年輕人更表示受到啟發：「好正⋯⋯我老咗都要咁！」

幕後推手「明愛臻藝坊」鼓勵銀髮族 79歲coser「活出自己」

明愛臻藝坊帶領一班參加者，落手落腳自行準備服裝。 (受訪者授權相片)

《星島頭條》聯絡到這班長者 Coser，發現他們是明愛臻藝坊舉辦的「【我就是主角】II」活動參加者。機構指，活動已是第二年舉辦，旨在打破「年輕」與「熱血」只屬於某個年齡層的固有觀念，讓樂齡人士（50歲以上）走出舒適圈，發掘自己的無限可能。

今年活動共有18位參加者，年齡由42至79歲，平均年齡達63歲。他們在專業 Cosplayer 指導下，學習化妝、造型、道具製作，甚至AI修圖技術，最終在動漫節大放異彩。中心指這班樂齡「主角」所扮演的，不只是一個動漫角色，而是「他們心底一直渴望活出的自己」。這班長者用行動證明，追尋內在完整、渴望展現自我的心理需要，從不會因年齡增長而消失。

64歲戀柱花5天親製道具 「我竟然做到了！」

Yuki 以自身體驗分享，不論是年輕人抑或中老年人，都不應該有「不能」、「不敢」這些藉口，只要有夢想就要勇敢去追。 (明愛臻藝坊授權相片)

「每年看到新聞，都期盼能穿著Cosplay服飾出席動漫節，今年終於得償所願。」64歲的 Yuki 扮演《鬼滅之刃》的「戀柱」，她分享，為了令道具更輕、更有紀念價值，她花了整整5天，從早上10時到下午5時，親手製作角色的劍與劍套。

「收到圖紙和物料時，心中都哭起來了」，Yuki坦言過程艱辛，但當作品完成一刻，「就像嬰孩剛誕生，那種有汗有淚的感覺都消失了，換來是我的驕傲和自信。雖然劍不是完美，但我『竟然做到』了！」動漫節當日，Yuki成為全場焦點，不少人邀請合照，令她感到「無比快樂與自豪」。

「真白髮」芙莉蓮 手作法杖很有成功感

另一位扮演《葬送的芙莉蓮》的婆婆，因為自己頭上白髮斑斑，與角色同樣擁有一頭白髮而選擇了「芙莉蓮」。她笑言，自己年輕時不懂裝扮，甚少被讚美外表，但在動漫節當日，「反老還童擺pose拍照」，收穫無數讚美，令她仿如「走入夢幻世界」。阿婆為了這身裝扮付出不少時間心血，坦言製作道具法杖時「初初真是雞手鴨腳，一邊做一邊內心有些嘮嘈」，幸得導師不斷鼓勵，最終完成作品，令她擺起甫士來也「份外有型」。她更笑稱：「這幾天我都不時欣賞自己作品的照片，我真係有啲自戀狂」。

大學講師投身Cosplay 「界限只是自己設下」

劉港生曾不知不覺間接受了『長者生活只能平淡』的想法，但這次動漫體驗，徹底顛覆他對樂齡人生的想像。 (明愛臻藝坊授權相片)

62歲的劉港生，半退休前曾是明愛安老服務高級督導主任，現為大學高級講師。他扮演《鋼之鍊金術師》的大總統，坦言過往覺得扮裝、演繹不屬於自己的領域。但親身參與後，他發現「好多界限只係自己設下」，「只要願意踏出舒適圈，原來好多事我都做得到。」這次體驗為他從事多年的安老服務及教育工作帶來極大啟發：「豐富嘅人生體驗，唔應該受年齡束縛。盼望社會建立更多共融空間，讓每一個人，不論年紀，都可以自由追尋熱愛，展現生命更多姿彩。」

正如一位扮演神奇女俠的參加者所言：「年齡只是一個數字，只要心境保持開朗和年青，一切事情都可以嘗試和繼續追夢！」這群銀髮Coser用熱情與行動，完美演繹了這句話。



圖片來源：明愛臻藝坊授權相片

同場加映：10年資歷不敵酒樓預製菜！點心師傅苦呻遭「淘汰」 網民指引2大出路...



