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MUJI Vs. 一田百貨｜極簡美學 Vs.日系百貨 生活提案人氣商品選

生活百科
更新時間：00:05 2026-08-03 HKT
發佈時間：00:05 2026-08-03 HKT

在當代消費文化中，人們對於生活品質的追求早已超越了單純的購物。其中，MUJI 無印良品與一田百貨（YATA） 無疑是兩大最具代表性的生活百貨，前者以「去繁就簡」的哲學，將美學融入日常生活細節；後者則以強大的日本直送供應鏈與多元化的百貨盛宴，為大眾帶來滿滿的購物驚喜與生活樂趣。

極簡美學︰MUJI 美學融入日常

無印良品（MUJI）意思是「無標誌的好商品」，不但代表一個零售品牌，更代表着一種返璞歸真、理性簡約的生活態度。品牌堅持「嚴選原材料」、「檢討工序」，以及「簡化包裝」，省去繁複加工。而其無標誌設計更成為Icon，讓物品本身便是主角。MUJI 的產品線涵蓋護膚品、生活雜貨、家居用品及出行裝備， 不論是追求簡約自然、回歸物件本質的極簡主義，還是渴望體驗高質感生活的日式購物樂趣，都能得到滿足。品牌又有甚麼熱賣推介，即時為大家搜羅！

熱賣產品推介

美容類

  • 發酵導入美容液$128

由天然成分製成的濃郁導入精華液，主要成分是米糠發酵液，增加肌膚緊緻與滋潤的功效，在乳液或爽膚水前使用。

  • 極冰涼冷卻身體噴霧 $65

含有薄荷醇作為清涼成分，具有清新、乾淨的柑橘香味，只需將它噴灑在身上，就會感受到持久的冰涼感。而且便於攜帶，可以在旅途中使用來讓自己恢復活力。

  • 發酵導入精華棉片$88

含有發酵米糠液和神經醯胺作為保濕成分，在淨膚水/乳液前使用，使肌膚光滑，使保濕成分更容易滲透到角質層。

  • 精油香薰沐浴露 $78

由天然成分製成的沐浴露，可增添香味，使用從植物中提煉的精油來增添香味。混合了依蘭和香橙等精油，創造出清新華麗的香氣。

家品類

  • USB-C 輕薄手提風扇 $128

無論戶外或旅行，都需要一把手提風扇，這薄型大風量手持風扇易攜輕身。

  • 可調手柄行李箱 36L $1,080

採用無需鑰匙即可上鎖的轉盤式TSA鎖。行李箱配備止動功能，可自由調整拉桿高度，另採用行進靜音的滾輪。

日系百貨︰一田百貨 日本直送聞名

一田百貨（YATA）是香港非常具代表性的現代日式生活百貨之一，「YATA」取自日文「やった」意即「成功了/好嘢！」多年來品牌以優質日本食品、高級水果及購物折扣聞名， 定期舉辦「日本食品節」、「北海道展」、「清酒祭」等，並經常與日本各縣政府合作推出限定特產。一田購物優惠日是一田最標誌性的年度盛事，每次都吸引大量市民排隊搶購。另一焦點是其強大的「日本直送」供應鏈，尤以時令生鮮水果及優質產地和牛聞名，難怪成為熱賣之選。

 

熱賣產品推介

玩樂及家品類

  • SANRIO電子寵物遊戲機（只限沙田及荃灣店）$179.9

2款內置小遊戲，觸覺按鈕，只需將手指伸入機身孔中即可體驗親手觸摸、餵食和照顧螢幕上 Kuromi 的神奇觸感，便攜設計。

  • Waterfront POKEFLAT銀柄防曬折遮（只限沙田、大埔及荃灣店）$108

高隔熱效果，有效降低體感溫度，扁平輕巧設計，方便攜帶不佔空間。

  • Good Idea Okino TIBET 沙發（只限沙田及荃灣店）優惠價$2,399 二座位/ $2,899三座位

採用真皮面料，觸感柔軟細膩，而流線型外觀設計，能緊貼並承托身體各部位。

食品類

  • 鎌倉熟成火腿切片/熟成煙肉切片/粗挽豚肉香腸/辣肉腸 價惠價$69.9/2包 （原價$39.9/包）

職人手藝慢工熟成，完美鎖住肉汁，熟成過後味道濃郁。

  • 日本急凍國產牛 肉眼/西冷扒 優惠價$159/包 （原價$188/包）

人氣熱賣產品，性價比之選，適合不同烹調方式。

  • 日本熊本熊蜜糖蕃薯 價惠價$21.9/包 （原價$29.9/包）

口感綿密細緻，富濃郁甜味，帶有栗子般香氣。

文︰Angel 圖︰品牌提供

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