李居明-何知歌仔你要識 「雙珠朝海口」四大特徵｜李居明大師會客室

你身邊有「雙珠朝海口」面相的人嗎？我曾教過大家，這是代表我們60歲之後的福報。但你可能不知道的是，它背後還有其他不為人知的吉祥密碼。如果你見到有這種面相的人，你贈他這幾句，會準到不得了！

甚麼是「雙珠潮海口」？就是擁有兩個又大又厚的耳珠，並且形狀如珠般飽滿，好像對着我們的嘴角（海口）。在相學上，這種耳相又稱觀音耳，代表一個人傾向信奉佛教拜觀音，等如印堂有上懸針紋，代表有宗教信仰。男女都會有這種耳相。

大利異性緣的面相

「雙珠朝海口」在相學上是有四個最大的特徵。第一，能確保一個人在60歲之後好運、享福報。第二，有耳珠代表異性緣和異性貴人。有肥厚耳珠的女士，身邊所有貴人都會是男士，包括她的男上司。男士有肥厚的耳珠，身邊所有的貴人則全是女性，包括女上司、女粉絲等等。第三，有異地桃花運，即是說你去到另一個地方或另一個國度時，比較容易認識到異性。特別是尚未出嫁的女性，如果你有圓圓的耳珠，在外地發展感情會更為順利。

第四，如果「雙珠朝海口」發生在女性身上，只要她有兒子，就會非常好運。或者她未來添個男孫，也是非常好運。總括而言，「雙珠朝海口」大利異性，不利同性。

有耳珠代表異性緣和異性貴人，如果你有圓圓的耳珠，在外地發展感情會更為順利。

李居明大師在《火遮眼》分享會上提到此片是繼李小龍將中國功夫推向世界以來，開展了一個香港動作片的新潮流。並表示電影粗中有細，電影作為媒介，提醒觀眾應從膚淺的感官刺激中抽離，轉而細細品味生命中珍貴的親情與關懷。

「雞嘴耳」喜歡頂撞反駁

另一種耳相叫「雞嘴耳」，就是完全沒有耳珠。有些人會好奇，沒有耳珠的人，會不會反過來同性緣分會比較高呢？

事實正是如此。逢有雞嘴耳的人，身邊有很多同性姊妹、兄弟，屬於大利同性，不利異性。換句話說，沒有耳珠的雞嘴耳，身邊的貴人全部都是同性，通常來講，異性就和他無緣。正因如此，有雞嘴耳的人士往往得不到好姻緣。

雞嘴耳最出名的就是拗頸駁嘴。你是不是身邊有個雞嘴耳的人呢？

有雞嘴耳的人最喜歡挑剔人、喜歡彈人。如果生肖是屬虎、屬猴、屬蛇及屬豬，或者生於秋天的處女座，本身性格對人對己的要求都會比較高，他們看別人的缺點多於優點，造成沒有朋友 。

相學上來講，逢尖的東西，都是代表火象，代表要「燒人」。他們說說往往火氣重了一點，喜歡頂撞反駁。這是「雞嘴耳」的特色。

下巴兜兜， 晚景無憂

60歲以後的運勢，除了看耳珠，還要兼看下巴，有口訣非常靈驗，叫做「下巴兜兜， 晚景無憂」。下巴是一個人晚年的穀倉，下巴肉越多，代表你的晚景無憂。但有條件，下巴不可以尖。下巴尖代表孤獨，有錢但孤獨到尾。因此，擁有一個飽滿多肉且圓潤的下巴，才是真正能安享幸福、有人陪伴的晚年好面相。書展在扶正堂和黃埔吉祥居延續一個月，繼續有八折優惠。