李居明-赤馬紅羊劫縮影 球星八字揭運動密碼｜李居明大師會客室

今年年初，大家都在擔心「赤馬紅羊」火劫來臨時會有甚麼大事發生，這個月大家就知道答案了。

赤馬紅羊月由西曆6月6日至8月7日，自西曆6月6日正式踏入火月以來，大家能感受到火毒的猛烈。火運特色首當其衝反映在國際局勢上戰火蔓延，無一不應驗了火運下「冇得停」。除了人禍，地震、山泥傾瀉，多宗大型山火令人觸目驚心。火旺之月極易引發交通意外或車輛碰撞，而且後果都很嚴重。

凡是八字火多的人士皆面臨極大衝擊，即便是全球首富ElonMusk，亦難逃股市失利、財富大蒸發的命運。然而，對於香港人而言，赤馬紅羊最令人感傷之處，莫過於許多陪伴我們成長的老一輩影壇知名人士相繼離世。

「赤馬紅羊」在西曆8月8日立秋後會有兩個月的和緩期，但接下來的西曆10月8日至11月8日，戌月開火庫，才是今年火毒爆發的最高峰。真正的「丁未」紅羊年將在明年西曆2月4日開始，全年都不利火年火月出生的人士，尤其是特朗普的大關口。

東方木是運動密碼

今個月是乙未月，未乃木之墓庫，但乙木出頭，這段日子發生了許多與「木」有關的盛事與異象發生。譬如世界盃、香港書展，颱風亦屬木。

「木」代表東方，代表運動，只要你八字有木，運動細胞都比較強。換句話說，你屬豬，生於豬（亥）月，體能強，比較喜歡運動，活力十足。反之，你沒有豬或木的密碼，八字多土，你會比較靜態，對運動亦興趣不大。

大家是否留意到世界盃，很多球星都有一個特色：要麼留長髮像夏蘭特，要麼留鬍鬚像美斯。我們用八字去揭開這個秘密，發現原來那些沒有留長髮或者留鬍鬚的球星，如法國麥巴比，本身八字都有「豬」的密碼，或者有三合木局或三會木局。有些球星行了十年木運，突然沒了木，自然留長鬍鬚或者留長頭髮，都是補木的方法。從世界盃球星的八字，我們又可以窺探到宇宙密碼。

今年書展李居明大師最新著作《風水大師》內容涵蓋李氏玄空風水學的精髓，首度公開九運羅盤應用法，看罷此書定能功力大進。大師權威作品，乃研修堪輿者必讀教科書。

很多球星都有一個特色，要麼留長髮像夏蘭特，要麼留鬍鬚像美斯，都是補木的方法。

「二龍爭珠」格

我很關注夏蘭特，看他的訪問，發現他說話方式比較特別，第一句還沒說完，就會講第二句，第二句還沒說完，已經說第三句，令我想起了另一位兵乓運動員孫穎莎，兩人說話方式都是這樣。

說話有這個特徵，相學認為此人一定是心急口快，腦和口的節奏不協調，八字上來講，代表肺功能的金不夠強，因為說話代表金，說得快去增加金運。

這種說話方式在相學上叫「二龍爭珠」格，這種人很容易捲入三角戀情，即是說同時有很多人都喜歡他、追求他，相學上有個口訣，「說話二龍爭珠，三角戀事情不了」。原來兩人竟然都犯了訣，非常有趣，作為明星當然多人追捧！書展在扶正堂和黃埔吉祥居延續一個月，繼續有八折優惠！