慈山寺筍工？佛法輔導中心招聘活動幹事 文書/支援活動+16天大假 求職港人：可以洗滌心靈啊！

相信每個打工仔心目中都有一份理想工作。近日，一位港人於網上求職平台搜尋本地NGO（非政府組織）職位時，意外發現慈山寺的佛法輔導中心正招聘「活動幹事」，邀請有志藉佛法輔導服務、教育活動及關愛社會人士加入，笑言「見到份dream job」：「可以洗滌心靈啊！」

慈山寺佛法輔導中心招聘活動幹事 求職港人：可以洗滌心靈啊！

工作於人生中佔有一大比重，能夠找到一份適合自己的理想工作是美好的事情。近日，有港人於網上求職平台搜尋NGO（非政府組織）工作時，發現一份「dream job」，表示：「可以洗滌心靈啊！」。從招聘廣告可見，原來慈山寺轄下的佛法輔導中心正招聘活動幹事，主力協助輔導工作、心靈健康活動，同時負責電話諮詢服務、中心活動支援、協助推行中心活動，以及兼顧文書及數據整理工作。

職位要求求職者具本地認可大學程度或同等學歷，優良中、英文口語及書寫能力，積極主動與獨立處事能力，具繪圖、平面設計軟件及管理社交媒體經驗者優先。僱員福利包括有薪年假16天、醫療、人壽及意外保險與在職培訓。工作地點並非位於大埔的慈山寺，而是筲箕灣的輔導中心。

對於藉佛法輔導有需要人士，曾為受助者的網民表示工作有意義，「我係受助者，依份工人工唔清楚，但肯定係好有意義」、「呢份工個理念真係好好，祝你順利呀！」不過，有人稱此招聘廣告不時出現，「呢份工已經半年內第二次」、「長期請人」；也有人認為工作難免會出現人事複雜的情況，「好多宗教相信係ok，但加入工作或做義工係另一回事」、「只要係份工，就要分好邊啲要上心、邊啲唔好上心」。

結合佛法與專業輔導中心

慈山寺佛法心靈輔導中心，為香港首間結合佛法與專業輔導的中心，以佛法智慧啟迪專業輔導，協助徬徨或受困擾人士，舒緩情緒壓力、提升正面力量、學習解難方法，以智慧抉擇未來人生的方向。中心提供個人佛法心靈輔導服務，同時設有心靈健康工作坊及專業培訓課程，以及設有「社區心靈關顧服務」，計劃包括醫院服務、長者服務、共融服務、更生及院護服務等。

文:RY

資料及圖片來源:網上招聘平台、Threads