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Instagram誤按「讚」後收回，對方到底知不知道？IG總監Adam Mosseri親解背後運作

生活百科
更新時間：15:27 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:27 2026-07-30 HKT

許多人在深夜或空閒時瀏覽社交平台，常會翻閱他人多年前的舊貼文或短影音，卻不慎點下「愛心」讚好（Like button），往往會陷入被對方發現的尷尬之中。近期，Instagram（IG）總監Adam Mosseri針對這項廣大用戶的共同疑慮，透過影片發布了正式解答，詳細說明收回讚後的系統通報機制。

偷看舊動態「手滑按讚收回」，對方會知道嗎? IG總監親自出面解答  

Instagram用戶們或許都有過這樣尷尬的經歷：不小心滑到多年前的內容，手滑點了「讚」，隨後又迅速取消。這個小小的失誤，是否會被對方發現，一直是用戶心中的疑問。
Instagram用戶們或許都有過這樣尷尬的經歷：不小心滑到多年前的內容，手滑點了「讚」，隨後又迅速取消。這個小小的失誤，是否會被對方發現，一直是用戶心中的疑問。

偷偷瀏覽別人多年前的貼文或短影音（Reels）時，竟手滑誤觸了「愛心」，嚇得趕緊收回讚。究竟這個小失誤會不會被對方抓包？針對這個廣大用戶心中的疑慮，Instagram總監Adam Mosseri近期透過影片親自給出了解答。

「Like後彈弓手」的2種情況！系統限制「推播通知」難撤回

針對這個廣大用戶心中的疑慮，Instagram總監Adam Mosseri近期透過影片親自給出了解答。
針對這個廣大用戶心中的疑慮，Instagram總監Adam Mosseri近期透過影片親自給出了解答。

根據Mosseri的說明，點擊「讚」的當下，系統會同時觸發「手機推播通知」與「App內的通知」。他明確指出，即便用戶迅速取消按讚，使得系統同步刪除了App內的紀錄，但受限於作業系統的底層邏輯，官方「無法撤回已經發送到對方手機上的推播通知」。

這意味著官方系統層面無法干涉已經推送到用戶手機螢幕上的訊息，對方的鎖定螢幕上仍會留下按讚的痕跡。Mosseri進一步補充，如果對方點擊該通知進入應用程式，「將不會看到任何按讚紀錄」。

官方實用建議：滑舊動態請務必小心

Mosseri坦言，如果技術上允許撤回手機推播通知，他們絕對會這麼做，但目前確實無能為力。因此，他給大家一個最實際的建議：「當你在瀏覽別人多年前的舊動態時，請務必格外小心，避免誤觸任何讚。」

對此殘酷真相，不少網民紛紛崩潰留言表示「這讓事情變得超級無敵尷尬」、「看來要跟前任說聲抱歉，那真的是我手滑」。也有不少用戶點出，相比起按讚，不小心按到「轉發（Repost）」其實才是更具毀滅性、最危險的按鈕。

資料來源：Mosseri@Instagram

延伸閱讀：Instagram三日內第二度「死機」　全球用戶投訴訊息無法收發　

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