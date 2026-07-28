AEON $12店荃灣麗城分店結業！全場$6起清貨 年執4間引熱議：係咪轉型？

近年AEON集團積極調整業務版圖，旗下「Living PLAZA by AEON」$12店再有一間分店宣布關閉。位於荃灣麗城花園的麗城店將於8月初正式結束營業，並已展開全店半價清貨優惠，吸引不少街坊掃貨，同時引發網民對品牌策略的熱烈討論。

荃灣麗城 Living PLAZA by AEON $12店結業

位於麗城花園的「Living PLAZA by AEON」$12店貼出公告，將於8月初正式結束營業。 （Aeon Channel圖片）

向來密切關注AEON動向的Facebook專頁「Aeon Channel」近日發布消息，指位於荃灣青山道麗城花園第三期麗城薈地下的「Living PLAZA by AEON麗城店」已貼出結業公告。根據店外張貼的「結束營業通知」，該分店因「租約期滿」，最後營業日為8月2日（星期日）。公告亦感謝顧客一直以來的光顧與支持，並建議顧客可到訪鄰近的荃灣大河道灣景廣場AEON STYLE分店繼續購物。

$6半價清貨 家居雜貨/清潔用品/文具勁減

麗城店早前已推出「半價限定優惠」，將原價$12的貨品以半價促銷，務求在最後營業日前清空存貨。優惠涵蓋店內所有商品，包括家居雜貨、清潔用品、廚房用具、零食、飲品、文具、玩具以至化妝品及飾物等，琳瑯滿目。根據「Aeon Channel」分享的現場相片可見，店內掛起「半價」的醒目廣告牌，不少貨架已被前來掃貨的市民清空。

網民熱議：轉型是大勢所趨？

Living PLAZA分店接連結業，引起網民廣泛關注及討論。不少人認為這是AEON集團的策略性調整，留言指：「獨立店開始一間間執」、「將LP（Living PLAZA）執哂轉哂做mono mono」。有網民觀察到，集團似乎正逐步收縮$12店的獨立店規模，並將資源轉移至另一年輕生活雜貨品牌「Mono Mono」。

不過，對於此番轉變，並非所有人都看好。有網民分析道：「但（Mono Mono）又少咗貨種類，兩頭唔到岸」，認為新品牌雖然設計更時尚，但在貨品種類和實用性上，始終不及傳統$12店多元化。亦有網民感嘆，競爭對手如「C生活已經執晒獨立店」，反映獨立小型雜貨店的經營愈趨困難，更有人笑言：「日本城成日話執，但係多數aeon執」。

$12店年內4度收縮 Mono Mono逆市擴張

翻查資料，麗城店是AEON年內關閉的第四間Living PLAZA。早前，位於將軍澳坑口南豐廣場的分店已於今年3月8日結業；屯門兆禧店、葵涌石籬店亦已於7月初結束營業。

在$12店業務收縮的同時，集團旗下另一品牌「Mono Mono」的擴展步伐卻從未停止。繼早前火炭新店5月開幕後，位於筲箕灣的分店亦於6月底投入服務，與Living PLAZA的結業潮形成強烈對比。



圖片及資料來源：Aeon Channel